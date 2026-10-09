Uống bột protein có tốt cho cơ bắp của người sau tuổi 70?

NỘI DUNG 1. Vai trò của protein đối với cơ bắp người sau tuổi 70 2. Người trên 70 tuổi cần bao nhiêu protein? 3. Lưu ý khi chọn bột protein cho người lớn tuổi

Sau tuổi 70, việc duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp là yếu tố thiết yếu để hạn chế nguy cơ té ngã và bảo đảm khả năng vận động tự chủ trong sinh hoạt. Bên cạnh các bữa ăn hàng ngày, nhiều người cân nhắc sử dụng thêm bột protein để đáp ứng nhu cầu đạm của cơ thể.

Việc bổ sung bột protein có thể mang lại hiệu quả tích cực cho cơ bắp nhưng cần hiểu rõ nhu cầu thực tế và biết cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với hệ tiêu hóa của người cao tuổi.

1. Vai trò của protein đối với cơ bắp người sau tuổi 70

Ở người sau tuổi 70, mất khối lượng cơ có thể ảnh hưởng đến sức mạnh và sức khỏe xương, từ đó ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn, khả năng giữ thăng bằng và khả năng thực hiện các công việc hàng ngày.

Người sau tuổi 70 cần chế độ ăn giàu protein để ngăn ngừa chứng teo cơ - sự suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp do tuổi tác. Đối với người cao tuổi đang cố gắng phục hồi cơ bắp sau khi ốm hoặc nằm viện dài ngày, việc ăn nhiều protein là đặc biệt cần thiết để cơ thể hồi phục.

Thêm vào đó, cơ thể người lớn tuổi xử lý protein kém hiệu quả hơn và do đó cần nhiều protein hơn. Ngay cả những người cao tuổi khỏe mạnh cũng cần nhiều protein hơn so với khi còn trẻ.

2. Người trên 70 tuổi cần bao nhiêu protein?

Ở độ tuổi này, quá trình tổng hợp và chuyển hóa đạm của cơ thể diễn ra kém hiệu quả hơn so với thời trẻ. Để phòng ngừa và cải thiện chứng teo cơ, người sau tuổi 70 được khuyến nghị tiêu thụ ít nhất 1 g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Theo một khảo sát năm 2017, có tới 1/3 người cao tuổi không tiêu thụ đủ protein cần thiết qua chế độ ăn thông thường. Nguyên nhân thường đến từ:

Cảm giác thèm ăn và vị giác suy giảm theo tuổi tác.

Khó khăn trong việc nhai nuốt do các vấn đề về răng miệng.

Thiếu sự linh hoạt trong việc mua sắm thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày.

Khi lượng đạm nạp vào không đủ, kết hợp với thói quen ít vận động, cơ bắp sẽ suy yếu dần, làm giảm khả năng giữ thăng bằng và kéo dài thời gian phục hồi sau bệnh tật. Việc ăn đủ lượng protein, ngay cả đối với người cao tuổi không có chế độ ăn kiêng đặc biệt, cũng có thể là một khó khăn.

Thêm một muỗng bột protein vào chế độ ăn uống là một cách dễ dàng để tăng lượng protein trong chế độ ăn uống của người sau tuổi 70. Ảnh: Khánh Huyền.

Trong trường hợp bữa ăn truyền thống chưa đáp ứng đủ nhu cầu protein, việc bổ sung thêm một lượng bột protein thích hợp vào sinh tố, cháo yến mạch hoặc canh súp là giải pháp thuận tiện giúp bù đắp lượng đạm còn thiếu.

3. Lưu ý khi chọn bột protein cho người lớn tuổi

Khi người lớn tuổi ăn một chế độ ăn uống cân bằng với lượng protein từ nhiều nguồn khác nhau, thì bất kỳ loại bột protein nào cũng có thể giúp đáp ứng nhu cầu protein của cơ thể.

Bên cạnh việc cân đối nguồn protein từ thực phẩm tự nhiên, thành phần của bột protein là yếu tố cần được chú ý. Nhiều loại bột protein chứa các thành phần có thể gây ra hoặc góp phần gây ra các tác dụng phụ và thậm chí là các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Một số loại bột protein chứa nhiều chất nhũ hóa nhân tạo, chất làm đặc hoặc hương liệu tổng hợp. Theo một nghiên cứu năm 2020 đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, thường xuyên ăn một số chất nhũ hóa, chất làm đặc và các chất phụ gia siêu chế biến khác không chỉ gây khó chịu cho dạ dày mà còn làm thay đổi thành phần và chức năng của hệ vi sinh vật đường ruột vốn đã giảm dần tính đa dạng theo quá trình lão hóa tự nhiên.

Nên cẩn trọng với các loại protein có nguồn gốc từ sữa. Các loại protein từ sữa như whey và casein, mặc dù không phải là vấn đề đối với tất cả mọi người, cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa đối với những người không dung nạp đường lactose hoặc có đường ruột nhạy cảm. Đặc biệt, đạm casein khi vào dạ dày thường tạo thành khối đông đặc làm chậm quá trình tiêu hóa, dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi hoặc táo bón.

Với những người lớn tuổi có dạ dày nhạy cảm, nên tránh các loại protein cô đặc và protein tinh khiết. Đây là các dạng protein tinh chế đã trải qua nhiều bước xử lý cơ học và hóa học để tách riêng đạm, loại bỏ hầu hết chất xơ và các enzyme tự nhiên hỗ trợ phân giải thức ăn. Với người lớn tuổi có dạ dày yếu, các dạng đạm tinh chế này có thể khó chuyển hóa hơn so với thực phẩm nguyên bản.

Để bảo vệ đường tiêu hóa, người sau tuổi 70 có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ưu tiên các sản phẩm bột protein chế biến tối thiểu, có nguồn gốc từ các loại thực vật và được chế biến đúng quy cách; đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng từ thịt nạc, cá, trứng, sữa và các loại đậu tự nhiên.

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo chung và không thay thế cho lời khuyên y tế cá nhân.