Bé gái 5 tuổi nuốt thỏi vàng 50 gram vào bụng, bác sĩ kinh ngạc khi siêu âm

Một bé gái 5 tuổi tại Trung Quốc đã vô tình nuốt phải thỏi vàng dài 4,5 cm, nặng 50 gram. Sau khi được chuyển đến bệnh viện tuyến cuối trong tình trạng dị vật vẫn nằm trong dạ dày, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi và lấy thỏi vàng ra an toàn.

Ngày 16/8, đội ngũ nội soi thuộc Khoa Tiêu hóa, Trung tâm Y tế Nhi đồng Thủ đô, trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, đã thực hiện thành công ca cấp cứu lấy dị vật đường tiêu hóa cho một bệnh nhi 5 tuổi. Trước đó khoảng 6 giờ, bé gái vô tình nuốt phải một thỏi vàng tại nhà.

Theo thông tin từ bệnh viện, thỏi vàng có chiều dài khoảng 4,5 cm và nặng 50 gram. Đây là dị vật đặc biệt nguy hiểm bởi vàng có đặc tính cứng, nặng và bề mặt tương đối nhẵn. Nếu lưu lại lâu trong đường tiêu hóa, vật thể này có thể gây tổn thương niêm mạc, thậm chí dẫn đến thủng hoặc chảy máu.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhanh chóng đưa bé đến một số cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, do điều kiện trang thiết bị không đáp ứng được yêu cầu nội soi lấy dị vật khẩn cấp, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Nhi đồng Thủ đô.

Thời điểm nhập viện, đã khoảng 6 giờ kể từ khi bé nuốt phải thỏi vàng. Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật vẫn nằm rõ trong dạ dày.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, Khoa Tiêu hóa lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu dành cho các trường hợp dị vật đường tiêu hóa. Đội ngũ nội soi nhanh chóng được huy động, đồng thời phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức để chuẩn bị cho ca can thiệp.

Phó trưởng khoa Liao Weiwei lập tức đến bệnh viện. Trong khi đó, các điều dưỡng khẩn trương kiểm tra hệ thống nội soi, chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như dây thòng lọng, rọ gắp dị vật và ống bảo vệ bằng cao su.

Dưới sự điều phối của Giám đốc Khoa Y tế Mu Jinghui, các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị. Với một dị vật có kích thước lớn và đặc tính đặc biệt như thỏi vàng, mỗi phút chậm trễ đều có thể làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Trước khi tiến hành thủ thuật, Giám đốc Zhong Xuemei chỉ đạo nhóm chuyên trách đánh giá toàn diện mức độ nguy hiểm của dị vật. Dựa trên kích thước, hình dạng của thỏi vàng cũng như độ tuổi của bệnh nhi, các bác sĩ dự kiến sử dụng dây thòng lọng để cố định và lấy dị vật.

Tuy nhiên, do thỏi vàng có bề mặt nhẵn, trọng lượng lớn nên dây thòng lọng thông thường có nguy cơ bị trượt. Vì vậy, ê-kíp đồng thời chuẩn bị phương án sử dụng ống bảo vệ bằng cao su nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương niêm mạc trong quá trình đưa dị vật ra ngoài.

Ca can thiệp được tiến hành dưới gây mê toàn thân. Qua hình ảnh nội soi, các bác sĩ xác định thỏi vàng đang nằm trong khoang dạ dày của bé. Không gian thao tác hạn chế, trong khi bất kỳ sai sót nào trong quá trình kéo dị vật cũng có thể gây trầy xước hoặc tổn thương niêm mạc.

Phó trưởng khoa Liao Weiwei cùng điều dưỡng trưởng Tian Shuang phối hợp thực hiện từng thao tác một cách thận trọng. Ê-kíp kiểm soát ổn định ống nội soi, dùng dây thòng lọng cố định chắc thỏi vàng rồi từ từ đưa dị vật ra ngoài theo đường sinh lý. Nhờ thao tác chính xác và phối hợp nhịp nhàng, toàn bộ quá trình lấy dị vật chỉ diễn ra trong vài phút. Thỏi vàng dài 4,5 cm, nặng 50 gram được lấy ra nguyên vẹn khỏi dạ dày của bệnh nhi.

Sau thủ thuật, các chỉ số sinh tồn của bé ổn định. Bệnh nhi không xuất hiện triệu chứng bất thường và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trước khi hồi phục tốt.

Các bác sĩ cho biết dị vật có kích thước lớn, đặc biệt là những vật thể cứng, nặng hoặc có cạnh sắc, được xem là nhóm dị vật có nguy cơ cao trong đường tiêu hóa. Nếu không được xử lý kịp thời, chúng có thể gây áp lực lên thành dạ dày và ruột, dẫn đến tổn thương niêm mạc, thủng, chảy máu hoặc thậm chí tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Giám đốc Zhong Xuemei nhận định trường hợp của bệnh nhi một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc cấp cứu và xử lý dị vật trong "thời gian vàng". Theo bà, với những trường hợp phù hợp, lấy dị vật bằng nội soi là phương pháp ít xâm lấn, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng và tránh phải tiến hành phẫu thuật mở.

Sự việc cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình có trẻ nhỏ. Những vật thể nhỏ nhưng nặng, cứng hoặc có hình dạng bất thường cần được đặt ngoài tầm với của trẻ. Khi trẻ không may nuốt phải dị vật, phụ huynh không nên tự tìm cách xử lý tại nhà mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng nội soi và cấp cứu dị vật đường tiêu hóa.