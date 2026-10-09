Danh y 100 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ với nguyên tắc '4 không'

Không nóng vội, không tức giận, không chấp niệm, không quá nhạy cảm là bí quyết “4 không’’ mà danh y Hứa Nhuận Tam duy trì để giữ sức khỏe và tinh thần trong suốt những năm tháng cuộc đời hành nghề y của mình.

Quốc y Đại sư - Hứa Nhuận Tam (sinh năm 1926) Thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Y học Cổ truyền Trung Quốc, chuyên gia về phụ khoa Y học Cổ truyền, chuyên gia lâm sàng về Y học Cổ truyền, nhà giáo dục về Y học Cổ truyền và là trưởng khoa Phụ khoa Đông y tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật (Trung Quốc).

Ông nói ông không có bí quyết dưỡng sinh cầu kỳ hay sử dụng thực phẩm bổ sung đắt tiền. Điều ông coi trọng nhất là giữ tâm thế bình hòa, biết đủ và tìm niềm vui trong cuộc sống.

Theo Hứa Nhuận Tam, bí quyết sống thọ của ông có thể gói gọn trong 4 điều: không nóng vội, không tức giận, không chấp niệm và không quá nhạy cảm.

Ông từng chia sẻ, con người sống một đời không dễ dàng, những chuyện thuận lợi, như ý vốn không nhiều. Vì vậy, mỗi người cần học cách tự tìm niềm vui. “Còn sống đã là chiến thắng, tức giận chỉ khiến bản thân chịu thiệt”, ông nói.

Quốc y Đại sư - Hứa Nhuận Tam.

Tâm lý tốt liên quan đến tuổi thọ

Quan điểm của Hứa Nhuận Tam cũng phù hợp với kết quả một nghiên cứu được công bố năm 2019 trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS). Nghiên cứu cho thấy những người lạc quan có khả năng sống lâu hơn và có khả năng đạt “trường thọ đặc biệt”, tức sống đến 85 tuổi hoặc hơn.

Trong nhóm lạc quan nhất, tuổi thọ trung bình của nam giới cao hơn 11%, nữ giới cao hơn 15%. Khả năng sống trên 85 tuổi của nam giới tăng 70%, trong khi ở nữ giới tăng 50%.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Hứa Nhuận Tam cho rằng để giữ tâm lý tốt, mỗi người có thể chủ động điều chỉnh cách nhìn nhận sự việc.

Khi gặp chuyện ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, cần học cách bao dung, rộng lượng, không quá khắt khe với người khác. Duy trì quan hệ gần gũi với gia đình, bạn bè, giữ bản thân năng động và có điều để mong đợi mỗi ngày cũng giúp tinh thần tích cực hơn.

Ông cũng khuyên mỗi người nên duy trì sự hài hước, giữ tính độc lập và phát triển sở thích riêng. Có thêm sở thích giúp giảm bớt phiền muộn, khiến tâm trạng bình tĩnh hơn.

“Không nên quá tính toán được mất. Buồn và vui đều là những cảm xúc bình thường của con người, chỉ cần không quá mức. Hãy mở rộng tầm nhìn, giữ tinh thần vui vẻ, không quá tham cầu những thứ không thể có được và trân trọng những gì mình đang có”, ông nói.

Chú trọng sửa thói quen xấu bất kể lứa tuổi

Bên cạnh giữ tâm lý ổn định, Hứa Nhuận Tam cho rằng dưỡng sinh còn bắt đầu từ những việc rất đời thường.

Sau tuổi 60, ông lần lượt được phát hiện hơn 10 bệnh khác nhau, trong đó có tăng huyết áp, bệnh mạch vành, phì đại tuyến tiền liệt và có vấn đề ở phổi... Tuy nhiên, ông không quá lo lắng mà nhìn nhận đây là những vấn đề có thể xuất hiện khi cơ thể lão hóa.

Theo ông, điều quan trọng là kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và duy trì lối sống tốt để kiểm soát bệnh.

Một thay đổi đáng chú ý trong cuộc sống của ông là bỏ thuốc lá. Bác sĩ Hứa Nhuận Tam từng có hàng chục năm hút thuốc nhưng quyết định từ bỏ để kiểm soát huyết áp. Cách ông thực hiện khá đơn giản: không tự mua thuốc và không nhận thuốc người khác đưa.

“Lúc đầu rất khó thích nghi. Mỗi khi có ý muốn hút thuốc, tôi lại uống một ngụm trà để át đi. Dần dần tôi bỏ được thuốc”, ông kể.

Bác sĩ Hứa Nhuận Tam vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn dù tuổi đã cao.

Ăn đa dạng, nhưng rau nên nhiều hơn thịt

Trong ăn uống, Danh y Hứa Nhuận Tam không theo chế độ kiêng khem khắt khe. Ông cho rằng thịt, cá, rau củ, trái cây, ngũ cốc thô... đều cần được đưa vào chế độ ăn, mỗi người có thể điều chỉnh theo sở thích và thói quen của mình.

Chế độ ăn thường ngày của ông là kết hợp thịt và rau, phối hợp ngũ cốc thô và tinh chế, với tỷ lệ khoảng 3 phần thịt, 7 phần rau; 3 phần thô, 7 phần tinh.

Ông ăn cả gạo, kê, ngũ cốc nguyên hạt nói chung và đặc biệt thích ngô. Bữa sáng thường gồm sữa, trứng và bánh màn thầu có các loại nhân bánh khác nhau.

Bữa trưa nhất định có thịt, trong đó cá là món ông yêu thích. Khi còn trẻ, ông ăn khá nhiều thịt nhưng về sau thì dần dần giảm lượng, hiện khoảng 1,5 lạng mỗi ngày.

Bữa tối tương đối thanh đạm, thường là mì hoặc cháo loãng. “Dù tôi thích ăn thịt nhưng nhất định phải ăn nhiều rau hơn thịt”, ông nói.

Ở tuổi 100, kinh nghiệm dưỡng sinh của danh y Hứa Nhuận Tam không nằm ở những phương pháp cầu kỳ mà bắt đầu từ những điều rất đơn giản: giữ tâm lý bình hòa, sửa thói quen không tốt, ăn uống đa dạng và duy trì lối sống phù hợp.

Điều ông nhấn mạnh nhất vẫn là giữ cho tinh thần nhẹ nhõm, biết đủ và tìm được niềm vui trong cuộc sống.