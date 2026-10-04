Bên giường bệnh...

Chú Chiêu chăm sóc ba vợ với cử chỉ ân cần cùng mong mỏi ba sớm khoẻ về với mẹ già. Ảnh: T.T

Lúc này, những người con về bên cha mẹ và trở thành chỗ dựa tinh thần, là người bạn đồng hành. Để rồi mỗi muỗng cơm cháo cha mẹ ăn, mỗi cái nắm tay của đấng sinh thành đều khiến họ bật khóc.

Cùng mẹ chiến đấu với ung thư

Câu chuyện của chị Trần Trang Châu (1994, trú xã Tiên Phước) là một hành trình như thế. Năm 2024, khi đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị Châu nhận tin mẹ mắc ung thư.

“Những ngày đầu biết tin, mẹ khóc, tôi khóc, khóc muốn trôi luôn những ngày nắng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tôi quyết định về nhà chăm mẹ. 115 ngày sau đó là chuỗi ngày ra vào bệnh viện, nước mắt tôi nhiều hơn cả những năm hiện diện trên cuộc đời này. Nhưng đó cũng là những ngày tháng tôi được quay về bên mẹ sau những năm tháng tha hương lập nghiệp, có lúc mẹ con bất hòa mà quên mất đường về. Tôi nhận được bài học quý giá trong đời về sự biết ơn” - chị Châu kể.

Lựa chọn bệnh viện tại Đà Nẵng - gần nhà để điều trị, mẹ chị Châu bắt đầu hành trình chữa bệnh. Có những lúc chứng kiến mẹ ăn 80 lần thì nôn 79 lần, thậm chí trong cơn mê, mẹ vẫn kêu đau đớn vì bệnh hành hạ. Chị Châu khóc hết nước mắt nhưng quyết không để mẹ thấy, tự động viên mình phải mạnh mẽ.

Chị thành người chăm sóc, túc trực bên mẹ 24/7 với niềm tin, mẹ thấy mình luôn ở bên sẽ có tinh thần chiến đấu. Chị nghiên cứu chế độ chăm sóc, dinh dưỡng để giúp mẹ vượt qua những đợt hóa trị, xạ trị đau đớn. Từng ngày nhìn thấy mẹ hồi phục, uống được ngụm nước, ăn được miếng cháo mà chị mừng rơm rớm nước mắt.

“Khi còn rong ruổi xa nhà, tôi từng đọc cuốn sách nhắc rằng: Đừng ăn cơm một mình. Lúc đó, tôi tự tin lắm, nghĩ mình sống độc lập vẫn ổn mà. Nhưng qua biến cố ấy, tôi thật sự biết ơn vì mình đang còn có mẹ và đang sống giữa mọi người và được yêu thương nhiều. Bởi, nếu không có sự chia sẻ của mọi người thì gia đình tôi khó mà vượt qua biến cố” - chị Châu kể.

Đó là những bác sĩ, điều dưỡng tận tâm, những người bạn cùng phòng bệnh xa lạ nhưng sẵn sàng chia sẻ nhau bữa cơm nhà, động viên nhau lúc khó khăn. Sau hành trình điều trị cùng mẹ dài ngày, chị Châu quyết định chuyển công tác về Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc mẹ.

“Hành trình này đóng lại, sẽ mở ra hành trình khác, khó khăn có, đau đớn có, nhưng tôi tin mẹ sẽ thắng. Vì cả nhà đang ở bên cạnh nhau và cùng nhau bước về phía trước trong tình yêu thương của rất nhiều người” - chị Châu chia sẻ.

Con rể U60 chăm ba vợ

Con ruột chăm sóc cha mẹ là điều dễ thấy, nhưng khi bắt gặp hình ảnh người con rể gần 60 tuổi với sự ân cần, dịu dàng thăm hỏi ba vợ tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

“Chú là con rể, đang làm nghề tự do nên có thời gian hơn anh chị em trong nhà, người ở xa, người bận con nhỏ, đau bệnh nên chú ra đây chăm ông. Chỉ mong có ngày ông được xuất viện, về với bà” - chú Nguyễn Tấn Chiêu (57 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) nhẹ nhàng nói.

Ba bị tai biến những năm qua cho đến lúc khó thở vì bị teo thực quản phải nhập viện cả tháng nay. Từ bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi đến khi chuyển ra Đà Nẵng, chú Chiêu đều theo ông mà ăn ngủ tại bệnh viện. Xác định phải ở lâu dài với ba, chú không thuê nhà nghỉ mà ở hành lang, bác sĩ gọi lúc nào là có mặt lúc đó. Chừng nửa tháng, người em - là con ruột của ông cụ - sẽ ra thay cho chú vài ngày để về nghỉ.

“Nói về nhưng tôi cũng nóng ruột lắm, được đôi ngày là lại quay ra với ông liền. Vì mỗi lần nói ba ơi con về là ông kéo tay mình lại như thể không muốn cho đi” - chú Chiêu kể.

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, đến giờ được thăm bệnh, chú Chiêu thay dép, mặc áo người nhà vào phòng thì đã thấy ba đưa mắt nhìn ra cửa từ khi nào, như đang chờ chú đến. Chú cúi xuống, tay xoa ngực ông hỏi giọng ân cần: “Ba thấy khỏe không ba, có đau chỗ nào không, con lau tay, lau người cho ba nghe, rồi gọi điện về nghe tiếng mẹ. Mẹ nhớ ba lắm”.

Gặng hỏi chú, chắc ngày xưa ba vợ thương chú lắm thì chú nói: “Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng nói ra, vì lo đứa này biết sẽ tỵ nạnh đứa kia. Nhưng mình là con, mình biết cha mẹ thương mình nhiều chứ. Ông bà ở với tôi lâu nay, tình cảm đâu khác gì cha mẹ ruột. Tôi không có điều kiện về kinh tế nhưng tôi có thời gian, tôi chăm sóc được cho ba mẹ ngày nào là phúc phần của tôi ngày đó” - Chú Chiêu tâm sự.

Chữ thương được chú Chiêu nói ra nghe nhẹ bẫng nhưng với từng cử chỉ hành động chăm nom lại như gói gọn tất cả tình cảm tha thiết của người con dành cho cha mẹ.

Chia sẻ về trường hợp của chú Chiêu, chị Đỗ Thị Vân - Điều dưỡng trưởng của khoa cũng ngạc nhiên khi biết chú là con rể. Chị Vân cho hay, những bệnh nhân tại khoa Hồi sức đều cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Khoa vẫn cho phép người nhà vào thăm và chăm sóc bệnh 30 phút mỗi ngày, mục đích là để lau người nhẹ nhàng, trò chuyện và tiếp thêm tinh thần cho cả người bệnh và người nhà.

Giường bệnh là chiếc giường đắt nhất, là bởi ở đó sự chia ly có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Nhiều người con ở xa, chỉ nhận được thông báo về sự chia ly ấy qua điện thoại, đó là lúc họ đau buồn vì đánh mất đi điều thiêng liêng trong đời. Vậy nên, còn cha mẹ và được chăm sóc cha mẹ ở giường bệnh như chú Chiêu hay chị Trang là may mắn, là hạnh phúc. Ở đó, những người con thành chỗ dựa cho cha mẹ để học sâu hơn bài học về tình thương, tình thân. Để hành trình phía trước có khó khăn và chia ly, họ cũng sẽ không hối tiếc!