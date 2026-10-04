'Bí mật' của bố ruột khiến Châu Bùi bật khóc

Trong chuyến hành trình của tình thân, Võ Điền Gia Huy, Châu Bùi hay Hậu Hoàng đã có thời gian tâm sự cởi mở với bố mẹ. Những nỗi niềm từng được giấu kín để đối phương khỏi lo lắng, đã được bộc bạch chân thành, từ đó những đứa con mới thực sự thấy được tình thương bao la, vô điều kiện mà các đấng sinh thành dành cho mình chưa bao giờ vơi.

Châu Bùi lặng người trước những "bí mật" của bố

Trước khi đến với chương trình, Châu Bùi từng chia sẻ rằng bố mình là người ít nói và là người mà cô sợ nhất trên cuộc đời này. Thế nhưng, chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn giữa hai bố con trong lúc ngâm chân thư giãn, Châu Bùi mới hiểu được nỗi lòng của bố cũng như biết được những điều mà bố chỉ giữ cho riêng mình, không muốn con gái lo lắng.

Bố Châu Bùi có những "bí mật" đến con gái cũng biết.

Trong mắt Châu Bùi, bố Cường là một người vô cùng mạnh mẽ, ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân. Chú không phủ nhận điều đó.

Bố Châu Bùi cho biết lần duy nhất mình khóc thành tiếng là khi phát hiện người đồng đội nằm kế bên hy sinh. Nhưng với con cái, chú lại chọn cách giấu những giọt nước mắt: "Bố chỉ khóc thầm thôi, những lúc mà nghĩ thương con… Bố khóc bằng thơ!".

Ông luôn âm thầm đọc, dõi theo tất cả những bài viết, những bình luận của cộng đồng mạng. Ngay cả khi Châu nói "con ổn", ông vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của con ra sao.

Châu Bùi bật khóc khi bố cho biết mình đã từng hai lần viết di chúc - điều mà hầu như không ai suy nghĩ đến khi vẫn còn khỏe mạnh. "Phải lạc quan lắm mới làm điều đó. Có những điều mà khi người ta ra đi nhanh quá mà không kịp nói những điều cần thiết cho gia đình, vợ con thì đấy mới là khiếm khuyết", bố Châu Bùi động viên con gái.

Châu Bùi và bố.

Hay trong một câu chuyện khác, khi Châu Bùi chia sẻ rằng đêm qua thấy bố ngủ rất ngon. Câu trả lời sau đó của bố khiến cô lặng người, cố kìm nước mắt: "Con biết vì sao bố ngủ ngon không? Từ lâu rồi bố phải dùng thuốc mới ngủ được".

Châu Bùi càng xúc động hơn khi biết nguyên nhân là do di chứng từ ngày xưa khi bố còn tham gia hoạt động cách mạng, đêm nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác cao độ. "Mình tưởng rằng mình rất hiểu, nhưng thật ra còn rất nhiều điều mình chưa hiểu. Bố nghiêm khắc, bố tình cảm, bố lắng lo nhưng chưa bao giờ biết vì sao bố lại có những tính cách như vậy", Châu Bùi chia sẻ.

Võ Điền Gia Huy bật cười với những "chiến tích" hồi nhỏ

Trong tập 5, vì gặp vấn đề về sức khỏe mẹ Võ Điền Gia Huy không thể cùng con trai tham gia một số hoạt động trải nghiệm khám phá công việc của người dân địa phương.

Ngay khi trở về, anh đã nôn nóng hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ. Cô Quí - mẹ của nam diễn viên ngỏ ý mong muốn con trai về nhà nhiều hơn vì cô rất sợ ở nhà một mình. Những hôm thấy không khỏe, cô phải sang nhà người thân ngủ nhờ. "Con có tháng nào con ít quay, con về với mẹ, mẹ đỡ buồn. Với có con mẹ ngủ mẹ an tâm hơn" - mẹ Gia Huy nhắc con trai.

Gia Huy chợt lặng lòng khi nghe mẹ nói rằng, có nhiều hôm bị bệnh, sợ con lo lắng mẹ cũng chẳng dám gọi, sợ làm phiền con.

Võ Điền Gia Huy và mẹ.

Nam diễn viên bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng, vì đã hơn một lần "cọc ngang" với mẹ qua điện thoại, đặc biệt những lúc có việc bận hoặc đang trên set quay phim.

Huy Ka cũng cho biết, có một lần anh đã sợ hết hồn khi bỗng dưng nhận được điện thoại của hàng xóm lúc nửa đêm.

Nếu những câu chuyện về sức khỏe của mẹ khiến Gia Huy lo lắng, thì sang tập 6, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con lại đưa khán giả trở về với một khoảng trời tuổi thơ đầy tiếng cười. từ thói quen sờ cùi chỏ mẹ trước khi ngủ cho đến một "chiến tích" tự cắt tóc rồi bị mẹ đưa ra hàng cắt lại khiến anh vẫn nhớ mãi.

Ngày ấy, vì giận mẹ, Huy khóa cửa phòng, không nói chuyện với ai. Cuối cùng, phải nhờ thợ phá khóa để đưa cậu bé ra ngoài và không ngoại lệ cậu lại bị " ăn đòn".

Nhìn lại câu chuyện từ góc độ của một cậu bé, Gia Huy vẫn nhớ cảm giác ấm ức ngày ấy, anh từng nghĩ mẹ hoàn toàn có thể tìm cách sửa mái tóc khác thay vì cắt nguyên đầu đinh.

Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ lại trở thành chiếc cầu nối đưa hai mẹ con thêm gắn kết hơn. Khi trưởng thành, công việc bận rộn, ít đi cơ hội ở bên cạnh mẹ khiến những phút giây cùng nhau ngồi lại tâm sự và trò chuyện giữa 2 mẹ con càng trở nên đáng quý.

Hậu Hoàng cùng mẹ đi chợ quê, ăn các món mẹ từng ăn

Nếu như 2 gia đình trên mang lại những phút giây cảm xúc, thì gia đình Hậu Hoàng mang đến màu sắc vui nhộn và gần gũi khi trở về quê, cùng mẹ trải nghiệm những hoạt động đời thường.

Lần đầu được chơi bóng chuyền cùng mẹ, hay tìm hiểu về hát then, Hậu Hoàng có những khoảnh khắc vừa vui vẻ vừa đáng yêu khi hai mẹ con cùng vận động và tận hưởng thời gian bên nhau. Không chỉ vậy, cô còn trổ tài vào bếp với món "cơm độn sắn" và chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh rợm kẹp bánh đa - món ăn mẹ yêu thích.

Buổi sáng ngày hôm sau, Hậu Hoàng còn tự tin mặc đồ của mẹ, cùng mẹ chạy bộ trên đường làng, cùng nhau đi chợ và thưởng thức những món ăn tuổi thơ của mẹ: bánh rợm kẹp bánh đa, chè đỗ đen truyền thống…

Mẹ con Hậu Hoàng đi chợ cùng nhau.

Hai mẹ con còn trực tiếp tham gia nướng bánh đa - đặc sản của chợ Hùng Lô. Với sự nhanh nhẹn và khả năng giao tiếp duyên dáng, Hậu Hoàng còn nhanh chóng "vào nghề", nhiệt tình bán hàng giúp bà chủ.

Tại đây, cô bất ngờ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương, đặc biệt là các fan nhí. Nhiều khán giả nhận ra Hậu Hoàng, xin chụp ảnh và chữ ký, tạo nên không khí vô cùng vui vẻ.

Chứng kiến con gái được mọi người yêu mến, mẹ Hậu Hoàng không giấu được niềm vui và tự hào. Với bà, điều đáng quý không chỉ là sự nổi tiếng của con mà còn là việc Hậu Hoàng đã lựa chọn được hướng đi phù hợp với bản thân.

Từ những câu chuyện sâu lắng của Châu Bùi và bố, những nỗi lo của Gia Huy dành cho mẹ, đến những tiếng cười vui vẻ của gia đình Hậu Hoàng, tập 5 và 6 Dấu Chân Tình Thân tiếp tục cho thấy những điều tưởng như bình thường trong cuộc sống gia đình lại có thể trở thành những ký ức đáng nhớ nhất.

"Dấu chân tình thân" phát sóng từ ngày 29/8/2026, vào lúc 10h15 thứ Bảy hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 20h00 trên YouTube và vào lúc 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.