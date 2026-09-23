Bế mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN thu hút đông đảo doanh nghiệp và khách tham quan. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là xây dựng nền tảng kết nối ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Trung Quốc và ASEAN.

Sự kiện ghi nhận 42 văn kiện hợp tác về AI được ký kết và đạt được gần 100 ý định hợp tác sơ bộ, với tổng giá trị các dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN đạt hơn 1 tỷ NDT (150 triệu USD).

Tổng Thư ký Ban Thư ký CAEXPO Vương Kế Tài cho biết, CAEXPO năm nay có diện tích triển lãm lên tới 170.000m2, thu hút 3.432 doanh nghiệp đến từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Diện tích dành cho lĩnh vực AI tại hội chợ năm nay tăng 60% so với kỳ tổ chức trước, với sự tham gia của 296 doanh nghiệp.

Mô hình “siêu thị” AI mới được triển khai thu hút sự quan tâm đặc biệt; hơn 70 doanh nghiệp đã trưng bày và kinh doanh 500 sản phẩm thuộc 8 nhóm ngành hàng, đạt tổng giá trị giao dịch hơn 28 triệu NDT.

Theo Tổng Thư ký Ban Thư ký CABIS Dương Nhạn Nhạn: Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN năm nay tập trung vào các chủ đề “lấy kinh tế-thương mại làm trọng tâm, AI làm điểm nhấn, doanh nghiệp làm chủ thể tham gia và tính ứng dụng làm nét đặc trưng”.

Với trọng tâm xoay quanh 4 khía cạnh người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ và hợp tác quốc tế, hội nghị triển khai chuỗi 4 hoạt động bên lề về AI, kết hợp với mô hình triển lãm AI chuyên biệt, thể hiện những thành tựu mới trong hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN.