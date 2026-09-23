Người Việt bỏ hơn 100 nghìn tỷ đồng mua vé số mỗi năm

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2013-2025, thị trường xổ số đạt doanh thu hơn 1,37 triệu tỷ đồng, bình quân gần 106.000 tỷ đồng mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,2%/năm. Tuy nhiên, cơ quan quản lý lưu ý khoản nợ lớn của các đại lý xổ số, đặc biệt tại khu vực miền Nam.

Cụ thể, số nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động xổ số trong giai đoạn này đạt 439.070 tỷ đồng, tăng bình quân 13,26%/năm.

Xổ số thu hơn 1,37 triệu tỷ đồng, đại lý nợ gần 7.630 tỷ đồng.

Hiện hoạt động xổ số kiến thiết được tổ chức tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Các công ty xổ số kiến thiết do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và làm chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu, kinh doanh xổ số điện toán trên phạm vi cả nước. Riêng Công ty TNHH một thành viên Xổ số Thủ đô kinh doanh xổ số điện toán trên địa bàn Hà Nội.

Thị trường hiện có nhiều loại hình sản phẩm như xổ số truyền thống, xổ số lô tô tự chọn số thủ công, xổ số biết kết quả ngay và xổ số tự chọn số điện toán. Theo Bộ Tài chính, doanh thu và số nộp ngân sách từ hoạt động xổ số tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam. Khoảng cách giữa các khu vực và giữa các loại hình sản phẩm cũng có xu hướng gia tăng.

Ngoài nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, đối tác của Vietlott là Berjaya đã hoàn thành trách nhiệm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 50 triệu USD trong giai đoạn 2016-2025, tương ứng 5 triệu USD mỗi năm trong 10 năm.

Bộ Tài chính đánh giá hoạt động xổ số có tác động đáng kể đến kinh tế - xã hội tại các địa phương. Lĩnh vực này góp phần tạo việc làm cho khoảng 500.000 người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo thông qua hệ thống đại lý bán vé. Nguồn thu từ xổ số được bổ sung vào ngân sách địa phương để phục vụ các mục tiêu về y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội.

Đáng chú ý, qua rà soát, Bộ Tài chính cho biết năm 2025, số tiền các đại lý xổ số tại khu vực miền Nam còn nợ lên tới 7.628 tỷ đồng.

Theo cơ quan quản lý, khoản nợ này ở mức lớn, làm gia tăng rủi ro tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết. Trong bối cảnh thanh toán điện tử và giao dịch không dùng tiền mặt tại Việt Nam ngày càng phát triển, Bộ Tài chính cho rằng cần xem xét điều chỉnh giảm kỳ hạn nợ của đại lý đối với công ty xổ số kiến thiết.

Việc rút ngắn kỳ hạn thanh toán được kỳ vọng phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời giảm chi phí cho doanh nghiệp, đại lý và xã hội, qua đó tăng cường an toàn tài chính cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết 100% vốn nhà nước.

Về công tác quản lý, Bộ Tài chính cho biết đang thực hiện kiểm tra tại một số công ty xổ số kiến thiết, kiểm tra chuyên đề và giám sát từ xa thông qua các báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Tài chính có văn bản chấn chỉnh và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát doanh nghiệp, nhằm bảo đảm hoạt động xổ số đúng quy định và kiểm soát các rủi ro tài chính.