Hiệu quả mô hình 'Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn'

Ngày 23/9, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên truyền nhân rộng mô hình dân vận khéo “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn” của Công an phường Vân Phú.

Dự hội nghị, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Công an phường Vân Phú được thành lập theo Quyết định số 5171/QĐ-BCA ngày 22/6/2025 của Bộ Công an, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong tổ chức lực lượng Công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới trên địa bàn phường Vân Phú.

Trong cơ cấu tổ chức của Công an phường Vân Phú, Tổ Cảnh sát khu vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xác định là lực lượng nòng cốt, trực tiếp gắn bó với nhân dân và địa bàn dân cư. Đây là tập thể có trình độ chuyên môn cao, 100% cán bộ có trình độ đại học trở lên, nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lực lượng CAND.

Mô hình “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn” được Công an phường Vân Phú triển khai nhằm đưa lực lượng Cảnh sát khu vực đến gần dân, sát dân, dựa vào dân để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở. Trong đó, “3 cùng” là, cùng người dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại mỗi gia đình, tổ liên gia, tổ dân phố; cùng người dân chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; cùng người dân chung tay xây dựng đời sống mới; “4 luôn” là, luôn nở nụ cười, luôn nghe điện thoại, luôn có mặt và luôn giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng ﻿Công an phường Vân Phú.

Từ phương châm đó, Cảnh sát khu vực Công an phường Vân Phú tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của người dân; thực hiện 3.800 lượt tiếp xúc trực tiếp, tổ chức hơn 100 buổi gặp gỡ, đối thoại, tiếp nhận và giải đáp 700 ý kiến, kiến nghị; phối hợp giải quyết dứt điểm 1 điểm phức tạp kéo dài.

Sự tham gia của nhân dân là một kết quả nổi bật của mô hình. Người dân đã cung cấp 1.400 tin báo, góp phần giảm 11 vụ việc phải chuyển cấp trên thụ lý. Có 640 hộ tự nguyện hướng camera an ninh của gia đình ra các tuyến đường; nhiều hình ảnh, video do người dân cung cấp đã phục vụ việc xác minh, giải quyết vụ việc.

Thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc.

Ngoài công tác bảo đảm ANTT, Công an phường Vân Phú đã giáo dục, cảm hóa 56 thanh, thiếu niên; vận động doanh nghiệp nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên 16 học sinh và giới thiệu việc làm cho 11 lao động.

Thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân của Công an phường Vân Phú trong triển khai mô hình “3 cùng, 4 luôn”, cũng như kết quả công tác dân vận khéo của Công an tỉnh thời gian qua.

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình dân vận khéo "Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn" của Công an phường Vân Phú.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang nhấn mạnh, mô hình đã cụ thể hóa phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, giúp lực lượng Công an bám địa bàn, sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ ANTQ; duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, nhất là mô hình “Cảnh sát khu vực 3 cùng, 4 luôn”; lựa chọn cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân rộng mô hình dân vận khéo trong lực lượng CAND được trao bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND phường Vân Phú.