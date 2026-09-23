Sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Mở rộng đối tượng, bảo đảm an toàn quỹ

Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Rà soát kỹ việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; danh mục đầu tư quỹ BHXH; bảo hiểm hưu trí bổ sung; Hội đồng quản lý BHXH; trách nhiệm của các cơ quan trong phát triển người tham gia BHXH và quản lý nhà nước về BHXH.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ và Cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc nghiêm túc, khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án luật. Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã tích cực, chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để chuẩn bị báo cáo thẩm tra sơ bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Qua thảo luận, UBTVQH cơ bản thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH; đề nghị Chính phủ, Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự án luật.

Đối với việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, UBTVQH đồng ý về chủ trương, đồng thời đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ phạm vi, khái niệm của đối tượng mở rộng; xác định ngưỡng, cơ chế thu, chi, phương thức đóng - hưởng và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi.

Cơ quan soạn thảo cũng được đề nghị xác định cụ thể đối tượng, tiêu chí, cơ sở pháp lý và thực tiễn, đồng thời bảo đảm đồng bộ với pháp luật về lao động, việc làm và các quy định pháp luật có liên quan.

Kiểm soát chặt đầu tư quỹ BHXH, bảo vệ người tham gia

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung, UBTVQH đề nghị bổ sung thông tin, đánh giá đầy đủ tác động, làm rõ cơ chế quản lý, sử dụng quỹ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế bảo vệ người tham gia và phòng ngừa việc lợi dụng để huy động vốn. Trường hợp chưa đủ thông tin, chưa đánh giá đầy đủ tác động, cần cân nhắc chưa sửa đổi nội dung này.

Thành viên UBTVQH tại Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Về đầu tư quỹ BHXH, UBTVQH đồng ý mở rộng danh mục đầu tư quỹ, cho rằng đây là nội dung có tác động lớn, liên quan trực tiếp đến an toàn, bảo toàn và hiệu quả của quỹ, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, hiệu quả, bền vững cả trong ngắn hạn và dài hạn, UBTVQH đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý theo hướng luật quy định mang tính nguyên tắc, đồng thời giao Chính phủ quy định các điều kiện, tiêu chí, đối tượng và danh mục đầu tư.

Cùng với đó, cần xác định rõ cơ quan quản lý nhà nước giám sát; bảo đảm tính minh bạch, có cơ chế kiểm soát rủi ro và quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhằm bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững và hiệu quả của quỹ.

UBTVQH cũng đề nghị nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về cơ sở chính trị trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Về tổ chức quản trị và quyền hạn của cơ quan BHXH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí giữ quy định hiện hành về thành phần Hội đồng quản lý BHXH; đề nghị tiếp tục rà soát theo hướng giữ quyền kiểm tra của cơ quan BHXH, giữ trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong tham gia phối hợp quản lý nhà nước.

Đồng thời, cần rà soát để xác định rõ địa vị pháp lý của BHXH Việt Nam cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong dự thảo Luật, phân định rõ với chức năng quản lý nhà nước của các bộ.