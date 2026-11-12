Bắt tạm giam bị cáo

Cảnh sát THAHS và HTTP Công an TP Đà Nẵng bắt giữ bị cáo Phượng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hồng Phượng bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP- Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Việc bắt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng để tạm giam góp phần phục vụ quá trình giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.