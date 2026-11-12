Bắt tạm giam bị cáo
Thực hiện quyết định của TAND TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, ngày 10-11, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP- Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng (1985) để bảo đảm phục vụ công tác xét xử.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hồng Phượng bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP- Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Việc bắt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Phượng để tạm giam góp phần phục vụ quá trình giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-tam-giam-bi-cao-post360890.html