Hơn 60 m2 đất, 16 năm theo đuổi vụ kiện

Tại phường Bắc Giang, bà Nguyễn Thị N., 78 tuổi cùng một số chị em ruột và người cháu (con của anh trai) đã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, thừa kế suốt 16 năm. Diện tích đất tranh chấp chỉ hơn 60 m², là tài sản cha mẹ để lại. Sau quá trình xét xử, tòa án đã xác định quyền hưởng di sản của các bên. Tuy nhiên, theo bà N., do người em gái đã bán toàn bộ tài sản thừa kế, đến nay, quyền lợi của những người được hưởng di sản vẫn chưa được thực hiện như mong muốn. Vì vậy, bà và những người liên quan tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Tài sản cha mẹ để lại chưa được phân chia rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến các vụ án tranh chấp thừa kế. Ảnh minh họa.

Kể về nguyên nhân dẫn đến tranh chấp và hành trình theo đuổi vụ việc, bà N. cho biết, mâu thuẫn bắt đầu khi người em gái tự làm thủ tục sang tên nhà đất của cha mẹ mà không trao đổi, bàn bạc với các anh chị em. Khi mọi người có ý kiến, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Thái độ thách thức của người em khiến bà cảm thấy mình và các chị em không được tôn trọng. Từ chuyện đó, mâu thuẫn ngày càng lớn và bà quyết định theo đuổi vụ kiện. Nếu chỉ tính giá trị hơn 60 m² đất, có thể nhiều người cho rằng không đáng để anh chị em kiện tụng suốt 16 năm nhưng với bà, đó không chỉ là quyền lợi về tài sản. Bà N. thừa nhận, vì quá giận cách cư xử của người em khiến mình không muốn dừng lại.

Không chỉ mâu thuẫn trong cách ứng xử, việc xác định cha mẹ đã phân chia tài sản khi còn sống hay chưa cũng là nguyên nhân khiến nhiều gia đình phát sinh kiện tụng. Một vụ tranh chấp xảy ra tại phường Chi Lăng là ví dụ. Theo hồ sơ vụ án, một cặp vợ chồng có năm người con (ba trai, hai gái). Khi còn sống, hai cụ tạo lập khối tài sản gồm nhà ở, công trình phụ, cây cối và hơn 1.000 m² đất. Người chồng mất năm 1997, người vợ mất năm 2020, cả hai không để lại di chúc.

Sau khi cha mẹ qua đời, giữa các con phát sinh bất đồng về việc phân chia đất. Người con trai thứ hai cho rằng tài sản của cha mẹ chưa được phân chia hợp pháp. Do đi làm ăn xa, đến năm 2024, người này mới biết người con cả đã kê khai, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi tách thửa; trong đó, gần 400 m² đứng tên vợ chồng người con cả, khoảng 600 m² đứng tên người con út. Cho rằng quyền thừa kế của mình bị ảnh hưởng, người con thứ hai khởi kiện yêu cầu chia di sản và đề nghị hủy các giấy chứng nhận đã cấp của người anh.

Ở chiều ngược lại, người con cả và ba người con còn lại cho rằng cha mẹ đã phân chia đất cho các con từ khi còn sống. Theo trình bày, người cha từng viết giấy dặn dò nhưng đã thất lạc; người mẹ cũng ký biên bản họp gia đình vào năm 2010. Người con cả còn cho biết, năm 2020 đã giao cho em hai phần đất gần 100 m² theo ý nguyện của cha mẹ; diện tích này sau đó được người em chuyển nhượng cho người khác.

Sau khi xem xét hồ sơ, lời khai và các chứng cứ, tòa án cấp sơ thẩm xác định quá trình quản lý, sử dụng đất, việc kê khai, cấp giấy chứng nhận và biên bản họp gia đình có chữ ký của người mẹ là những căn cứ quan trọng. Hội đồng xét xử nhận định phần đất tranh chấp đã được cha mẹ phân chia khi còn sống, không còn là di sản để chia thừa kế nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, người con thứ hai kháng cáo nhưng tòa án cấp phúc thẩm cơ bản giữ nguyên phán quyết. Dù vậy, theo thông tin được cung cấp, người này vẫn tiếp tục yêu cầu xem xét quyền lợi thừa kế của mình.

Thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, năm 2026, đơn vị thụ lý 14 vụ án sơ thẩm và 67 vụ án phúc thẩm liên quan đến tranh chấp thừa kế. Đáng chú ý, hầu hết các vụ sau khi xét xử sơ thẩm đều có kháng cáo. Theo đánh giá của ngành Tòa án, giá trị đất đai ngày càng cao khiến những bất đồng về quyền lợi trong phân chia di sản trở nên gay gắt. Một số trường hợp còn chịu tác động từ vợ, chồng hoặc những người thân khác, khiến mâu thuẫn vốn âm ỉ càng khó giải quyết.

Làm gì để hạn chế tranh chấp?

Theo thẩm phán Nguyễn Thanh Bình, Chánh Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, các vụ án tranh chấp thừa kế luôn khiến những người làm công tác xét xử trăn trở. Đằng sau những lá đơn, lời trình bày tại tòa nhiều khi là sự giận hờn, ấm ức vì cho rằng quyền lợi không được bảo đảm, không được người thân tôn trọng. “Mỗi lần giải quyết những vụ việc như vậy, chúng tôi đều rất buồn. Chỉ vì chuyện đất đai, tài sản mà anh chị em trong gia đình mâu thuẫn, kiện tụng, tình cảm ruột thịt cũng dần mất đi”, ông Bình chia sẻ.

Không ít vụ việc được đưa ra tòa khi cha mẹ đã mất từ lâu, các con đều đã cao tuổi. Gần đây, Tòa án nhân dân thành phố thụ lý, giải quyết một vụ tranh chấp thừa kế mà người khởi kiện đã 90 tuổi. Những vụ việc kéo dài qua nhiều năm không chỉ khiến các bên mất thời gian, công sức mà còn làm cho mâu thuẫn gia đình ngày càng khó tháo gỡ, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Nguyên nhân khiến không ít vụ tranh chấp thừa kế kéo dài có thể xuất phát từ việc cha mẹ mất không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp lệ; tài sản đã được tặng cho, chuyển giao hoặc phân chia cho các con khi còn sống nhưng giấy tờ không được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật hoặc các thành viên không thống nhất về việc phân chia. Nếu việc tặng cho, chuyển quyền đã được thực hiện hợp pháp thì tài sản không còn thuộc khối di sản để chia thừa kế. Ngược lại, việc một người quản lý, sử dụng đất trong thời gian dài cũng không đương nhiên chứng minh tài sản đã được cha mẹ phân chia cho người đó.

Một vấn đề khác cần được xem xét là thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế. Theo Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Quy định này cũng được áp dụng đối với những trường hợp mở thừa kế trước ngày Bộ luật có hiệu lực, nhưng việc xác định thời hiệu phải căn cứ vào thời điểm mở thừa kế (là thời điểm người có tài sản chết) và các quy định chuyển tiếp có liên quan. Tòa án chỉ áp dụng thời hiệu khi có yêu cầu hợp lệ của đương sự trước khi cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc.

Để hạn chế tranh chấp tài sản thừa kế, cha mẹ nên chủ động định đoạt tài sản khi còn minh mẫn, lập di chúc rõ ràng hoặc thực hiện việc tặng cho, chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật, có giấy tờ làm căn cứ. Các thành viên trong gia đình cũng cần trao đổi thẳng thắn, thống nhất cách phân chia, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của nhau.

Nếu phát sinh bất đồng, các thành viên nên ưu tiên đối thoại, hòa giải hoặc nhờ khu dân cư, người có uy tín trong gia đình, dòng họ tác động để tìm tiếng nói chung. Trường hợp phải yêu cầu tòa án giải quyết, các bên cần cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng cứ liên quan nhằm làm rõ nguồn gốc và quyền đối với tài sản. Khi tài sản được phân chia rõ ràng, quyền lợi của mỗi người được tôn trọng, anh chị em tránh được cảnh phải đưa nhau ra tòa, vì đất đai có thể được xác định bằng tiền nhưng tình cảm gia đình một khi rạn nứt thì không dễ để hàn gắn.