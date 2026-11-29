Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc kiểm tra thực hiện trên địa bàn các phường An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp và Thới An, nhằm rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong kinh doanh, bảo quản và sử dụng khí gas.

Công an tuyên truyền, vận động người dân nộp các bình gas mini không đảm bảo an toàn. Ảnh: HT

Song song với kiểm tra, các tổ công tác tổ chức gần 40 cuộc tuyên truyền tại 40 cơ sở, hộ kinh doanh, thu hút 780 người tham gia. Nội dung tập trung hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ; cảnh báo hành vi mua bán, sang chiết, nạp lại gas trái phép và kinh doanh bình gas mini không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Qua vận động, các hộ kinh doanh đã tự nguyện giao nộp gần 300 bình gas mini không bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng cũng lập 11 biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu các cơ sở chấm dứt hành vi vi phạm.

Trong những ngày tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 12 tiếp tục phối hợp UBND và Công an các phường, xã kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, sử dụng gas.

Công an đã vận động, thu gom gần 300 bình gas mini không đảm bảo an toàn. Ảnh: HT

Trước đó, Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 19 cũng đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh và các đơn vị liên quan thu gom, vận động người dân giao nộp hơn 200 bình gas mini cũ để tiêu hủy theo quy trình an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng chai gas mini đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc; không mua bán, sang chiết, nạp lại gas trái phép. Khi sử dụng, cần kiểm tra tình trạng bình gas, tuyệt đối không dùng sản phẩm bị rò rỉ, móp méo, biến dạng hoặc có dấu hiệu hư hỏng.