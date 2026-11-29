Lực lượng chức năng kiểm đếm lô hàng có dấu hiệu vi phạm

Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa đối với Hộ kinh doanh Cửa hàng gia dụng Lợi Lộc, địa chỉ số 21 phố Gầm Cầu, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, do ông Nguyễn Đức Huy làm chủ hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang tàng trữ để bán số lượng lớn thiết bị định vị có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Apple đang được bảo hộ tại Việt Nam. Qua kiểm đếm, số hàng hóa gồm: 3.450 sản phẩm bộ thiết bị định vị Tag Apple Find My và 120 sản phẩm bộ thiết bị định vị Think MRO Apple Find My.

Toàn bộ 3.570 sản phẩm trên đều chưa qua sử dụng, không cùng lô sản xuất. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa tại thời điểm kiểm tra.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Hiện vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục xác minh, làm rõ.