Lực lượng công an kịp thời khuyên ngăn anh G.

Trước đó vào đêm 27/11, nhận được tin báo của người dân về việc có người có ý định nhảy cầu Nhật Tân, Tổ trực 113 Công an xã Vĩnh Thanh nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện anh N.T.G. (SN 2000, quê Ninh Bình) đang đứng sát lan can cầu, có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương tiếp cận, kiên trì trò chuyện, động viên và chia sẻ với anh G. về những khó khăn trong cuộc sống.

Qua trao đổi, anh G. cho biết đang chịu nhiều áp lực liên quan đến công việc, kinh tế và chuyện gia đình, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực.

Bằng sự tận tình, trách nhiệm cùng kỹ năng vận động, thuyết phục, lực lượng Công an đã giúp anh G. dần bình tĩnh, từ bỏ ý định nhảy cầu và đồng ý về trụ sở Công an xã để chờ người thân đến đón.