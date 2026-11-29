Tối 28/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang rà soát, kiểm tra một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ trên địa bàn nhằm câu view, câu like.

Một số tài khoản mạng xã hội dùng ảnh AI và ảnh mưa lũ năm 2025 để câu view, câu like. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Theo cơ quan công an, trong ngày 28/11, lợi dụng tình hình mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ tại một số khu vực, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh, video về các đợt mưa lũ từ năm 2025 hoặc sử dụng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để thu hút sự chú ý. Những nội dung này dễ khiến người dân hiểu nhầm về tình hình thiên tai thực tế.

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến công tác theo dõi, chỉ đạo và ứng phó thiên tai tại địa phương.

Sau khi hoàn tất việc rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành các thủ tục xử lý đối với những cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; chủ động theo dõi tình hình mưa lũ qua website, báo chí và các kênh truyền thông chính thống của cơ quan nhà nước. Người dân không đăng tải, phát tán hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Cơ quan công an cũng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng về tình hình thiên tai, bão lũ; lợi dụng tình hình mưa bão để trục lợi, kích động chống phá, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.