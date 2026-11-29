Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc

Chuyên môn vững vàng, sáng kiến thiết thực

Năm 2026, Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc được phân công thụ lý 150 vụ, việc các loại, đã giải quyết 141 vụ, việc, đạt tỷ lệ 94%. Trong đó, giải quyết 19/19 vụ án hình sự, đạt 100%; 122/131 vụ, việc dân sự, đạt 93,1%.

Bình quân mỗi tháng, Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc giải quyết 11,8 vụ, việc; không có vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, không có trường hợp tạm đình chỉ trái quy định và không có bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Tỷ lệ hòa giải thành đối với các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại đạt 60,3% (79/131 vụ, việc); riêng tỷ lệ hòa giải thành theo thủ tục tố tụng đạt 63,1% (77/122 vụ, việc).

Trong năm, Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc đã thực hiện 2 phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức 2 phiên tòa xét xử trực tuyến; công bố trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao toàn bộ 70 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đủ điều kiện công bố.

Bên cạnh công tác xét xử, Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc còn triển khai sáng kiến “Sổ lấy số văn bản tố tụng trực tuyến tại Tòa án nhân dân khu vực 11 - Cần Thơ”, được Hội đồng Khoa học - Sáng kiến TAND TP Cần Thơ công nhận.

Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc cho biết, ý tưởng thực hiện sáng kiến nêu trên xuất phát từ thực tế công việc sau khi thành lập TAND khu vực. Số lượng cán bộ, công chức tăng, trong khi việc lấy số văn bản vẫn thực hiện bằng sổ giấy đặt tại văn phòng, khiến nhiều người phải chờ đợi khi cùng đến lấy số. Mỗi năm, đơn vị còn phải sử dụng từ 10 đến 15 quyển sổ giấy loại lớn cho mỗi loại án hình sự, dân sự.

Sổ lấy số trực tuyến sử dụng tài khoản Google miễn phí và hạ tầng sẵn có của đơn vị, giúp tiết kiệm chi phí mua sổ giấy, không phát sinh thêm chi phí vận hành. Cán bộ, công chức có thể lấy số văn bản trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối Internet.

Việc khởi tạo dữ liệu được thực hiện một lần mỗi năm; các trường thông tin được thiết lập sẵn, giúp hạn chế ghi thiếu, ghi sai và tình trạng “chèn số” văn bản tố tụng. Thẩm phán có thể chủ động lấy số ngay khi soạn thảo văn bản, không phải chờ đợi hoặc nhờ Thẩm tra viên, Thư ký hỗ trợ.

Sáng kiến được áp dụng thử từ ngày 1/12/2025, triển khai chính thức từ ngày 1/1/2026 và có thể chia sẻ để các Tòa án khác trong thành phố áp dụng.

Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc cũng tích cực tham gia công bố bản án, cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý và thực hiện chiến dịch “100 ngày hoàn thành Nền tảng Quản lý án toàn trình”; đóng góp cho Trợ lý ảo 2 tình huống pháp lý, 1 tình huống trao đổi chuyên môn, cùng nhiều lượt tương tác, tra cứu và bình luận.

Công tâm trong từng phán quyết

Các vụ án hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai, tài sản giữa người thân thường đan xen những mâu thuẫn về tình cảm và quyền lợi. Có trường hợp, đương sự phản ứng gay gắt, đòi hỏi Thẩm phán vừa vững chuyên môn, bản lĩnh, vừa khéo léo trong ứng xử và giữ sự công tâm, khách quan khi giải quyết.

Nữ Thẩm phán luôn giữ vững tính nghiêm minh trong từng phiên xét xử

Theo Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc, với mỗi vụ án, dù đơn giản hay phức tạp đều đặt ra yêu cầu phải thận trọng, nghiên cứu kỹ hồ sơ và các quy định pháp luật có liên quan. Mọi quyết định phải dựa trên căn cứ pháp luật, không để áp lực hoặc tác động từ người tham gia tố tụng chi phối.

Người Thẩm phán cũng có những cảm xúc riêng, có lúc chạnh lòng trước hoàn cảnh éo le, trăn trở trước những mâu thuẫn gay gắt giữa người thân. Tuy nhiên, ý thức về trách nhiệm của người làm công tác xét xử luôn nhắc Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc giữ thái độ chuẩn mực, đối xử bình đẳng với các đương sự, bất kể hoàn cảnh hay cách ứng xử của họ.

Trong từng vụ án, Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc luôn cố gắng áp dụng đúng pháp luật, đồng thời thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của những người liên quan. Điều Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc hướng tới là mỗi phán quyết vừa bảo đảm căn cứ pháp luật, vừa thể hiện sự thận trọng và trách nhiệm đối với quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc mong khi vụ án khép lại, dù yêu cầu của mình được chấp nhận hay không, đương sự cũng hiểu rõ cơ sở của phán quyết, từ đó tôn trọng và chấp hành bản án.

Trong công tác, Thẩm phán Võ Thị Ánh Trúc chấp hành nghiêm kỷ luật, thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, bà tích cực đóng góp cho các quỹ từ thiện, hưởng ứng những đợt quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.