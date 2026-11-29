Sáng thứ Hai, anh Tuấn đến cơ quan sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào sảnh, anh đã thấy anh Toàn, đồng nghiệp cùng phòng đang đứng hút thuốc ở hành lang tầng một. Làn khói thuốc theo gió bay vào khu vực làm việc, nơi một số cán bộ, nhân viên đang chuẩn bị bắt đầu ngày mới.

- Sáng sớm đã làm một điếu rồi à? - Tuấn hỏi.

Toàn cười:

- Thói quen ấy mà. Ở nhà vợ con không cho hút nên tôi tranh thủ đến cơ quan sớm, vắng người làm một điếu cho đỡ thèm.

Tuấn nhìn lên tấm biển “Cấm hút thuốc” gắn ngay gần đó rồi nhắc:

- Ông không thấy biển cấm à? Đây là nơi làm việc chung, khói thuốc bay vào phòng ảnh hưởng đến mọi người đấy!

Toàn hơi ngượng, vội dụi điếu thuốc:

- Tôi đứng nép vào góc này, nghĩ chắc không ảnh hưởng đến ai. Với lại, hút một điếu thì có đáng gì đâu!

- Ông thấy không đáng nhưng người khác có thể thấy khó chịu, nhất là với người đang mang bệnh hay phụ nữ. Chưa kể khói thuốc còn là khởi nguồn của bao nhiêu loại bệnh tật,

Câu nói của Tuấn khiến Toàn lặng đi. Anh nhớ lại nhiều lần mình hút thuốc ở hành lang, cầu thang hay trước cửa phòng làm việc, có đồng nghiệp phải né đi hướng khác, có người khẽ ho nhưng anh chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường. Anh chưa từng đặt mình vào vị trí của những người phải chịu đựng làn khói ấy.

Trưa hôm đó, trong giờ nghỉ, hai người ngồi uống nước tại phòng sinh hoạt chung. Toàn chủ động hỏi:

- Tôi thấy nhiều nơi treo biển cấm hút thuốc nhưng vẫn có người vi phạm. Nếu hút thuốc ở nơi cấm thì bị xử lý thế nào?

Tuấn cười:

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định những địa điểm cấm hút thuốc, người hút thuốc tại đó có thể bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Người quản lý địa điểm cũng có thể bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng nếu không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định.

Toàn ngạc nhiên:

- Quy định đã rõ như vậy nhưng tôi hút thuốc bao nhiêu năm nay có ai nhắc nhở gì đâu.

- Đúng là quy định chỉ phát huy hiệu quả khi được thực hiện nghiêm túc. Người quản lý phải có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Nhưng quan trọng hơn, mỗi người cần tự giác chấp hành chứ không thể cứ chờ có người nhắc mới dừng lại. Tôi hay đưa con đi học nên đến muộn hơn ông, chứ tôi mà biết lâu nay ông đi sớm chỉ để hút thuốc ở cơ quan thì tôi đã nhắc lâu rồi.

- Nghe ông nói, tôi mới thấy lâu nay mình có phần vô ý. Cứ nghĩ hút thuốc là chuyện riêng, miễn không vứt tàn bừa bãi là được. Hóa ra, điều quan trọng còn là không làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

Từ hôm đó, Toàn không còn hút thuốc tại hành lang, cầu thang hay những khu vực chung của cơ quan. Anh cũng chú ý hơn đến các biển báo cấm hút thuốc khi đến bệnh viện, bến xe, nhà hàng và những nơi công cộng khác.

Một buổi sáng, khi vừa bước vào sảnh cơ quan, Toàn thấy một người khách đang định châm thuốc. Anh nhẹ nhàng nhắc:

- Anh ơi, đây là khu vực làm việc trong nhà, có quy định cấm hút thuốc. Mong anh thông cảm và chấp hành để không ảnh hưởng đến mọi người!

Người khách thoáng ngạc nhiên rồi cất điếu thuốc vào bao. Toàn quay sang Tuấn, nói vui:

- Hóa ra nhắc nhở người khác cũng không khó như tôi nghĩ!

Tuấn mỉm cười. Anh hiểu rằng xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ trông chờ vào những tấm biển cấm hay mức xử phạt. Điều quan trọng còn nằm ở ý thức của mỗi người và trách nhiệm của những người quản lý. Bởi hút thuốc có thể là lựa chọn cá nhân nhưng khói thuốc lại ảnh hưởng đến sức khỏe của cả những người không hút. Tôn trọng cộng đồng đôi khi bắt đầu từ việc rất nhỏ: Biết dừng lại đúng nơi, đúng lúc và không để thói quen của mình làm phiền người khác.