Ngày 29/11, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh (SN 1983), trú tại số nhà 14, đường Lê Lý, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Nhật Linh sử dụng tư cách Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhật Thành và Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Trung Thành Land để đưa ra các thông tin gian dối nhằm kêu gọi, huy động vốn của các cá nhân dưới hình thức ký các hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp tác đầu tư các dự án khu dân cư, dịch vụ.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Tuy nhiên, các dự án đều chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với số tiền huy động được của các cá nhân, Nguyễn Nhật Linh sử dụng để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên Nguyễn Nhật Linh đã chiếm đoạt của anh N. Đ.T, anh P.T.M, chị Đ.T.L và anh T.V.C với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.