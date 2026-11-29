Bất ngờ nhận được một khoản tiền từ người lạ chuyển vào tài khoản, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là giao dịch nhầm lẫn. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một phần trong kịch bản lừa đảo được các đối tượng dàn dựng nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng người nhận làm trung gian luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.