[Video] Người dân cần lưu ý các trường hợp xử phạt hành chính không lập biên bản
Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2028, với nhiều điểm mới về xử phạt không lập biên bản vi phạm hành chính (gọi tắt là biên bản).
Song song với việc mở rộng phạm vi áp dụng, luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) quy định rõ: khi áp dụng thủ tục xử phạt không lập biên bản trong trường hợp "phạt nguội", cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền được yêu cầu cung cấp kết quả sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, dữ liệu điện tử về hành vi vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nguoi-dan-can-luu-y-cac-truong-hop-xu-phat-hanh-chinh-khong-lap-bien-ban-post1006177.html