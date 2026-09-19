Bắt nữ đối tượng dùng AI lừa đảo hơn 440 triệu đồng

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Thị Như Băng - Ảnh CACC

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lưu Thị Như Băng (25 tuổi, ngụ xã Phú Tân) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, vào tháng 9/2025, để có tiền tiêu xài cá nhân, Băng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà L. (ngụ tại địa phương).

Sau đó, Băng tìm gặp bà L.. Để tạo lòng tin đối với bà L. Băng đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân được ngân hàng xét duyệt hồ sơ cho vay bằng gói bảo hiểm. Tuy nhiên, Băng cần tiền chi phí đi lại trong khoảng thời gian ngân hàng chưa giải ngân.

Để chiếm được lòng tin tuyệt đối của bà L., Băng dùng AI làm giả tin nhắn của ngân hàng đã giải ngân rồi chuyển cho bà L. xem; đồng thời hứa khi nào rút tiền sẽ trả lại cho bà L. và còn cho nạn nhân mượn thêm tiền làm ăn.

Tin lời Băng, bà L. đã nhiều lần đưa tiền cho Băng với tổng số tiền 444 triệu đồng.

Đến ngày 4/11/2025, nghi ngờ bị lừa, bà L. đến ngân hàng tìm hiểu sự thật thì phát hiện mình bị lừa nên đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Băng đến cơ quan chức năng.