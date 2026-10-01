Hàn Quốc bị buộc trả gần 50 triệu USD trong vụ sáp nhập Samsung

Trụ sở tập đoàn Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một tòa án quốc tế do Tòa án Trọng tài Thường trực quản lý hôm 30/9 đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường 48,49 triệu USD cho Elliott trong một tranh chấp phát sinh từ vụ sáp nhập gây tranh cãi. Bộ này không cung cấp số liệu về các khoản chi phí khác mà tòa án đã ra lệnh, bao gồm cả tiền lãi chậm trả.

Phán quyết này cho thấy số tiền bồi thường tương tự trong một quyết định trước đó vào năm 2023. Theo tuyên bố của tòa, tòa án quốc tế đã công nhận mối quan hệ nhân quả giữa sự can thiệp của Seoul nhằm phê duyệt việc sáp nhập Samsung C&T với Cheil Industries và những tổn thất mà Elliott phải gánh chịu.

Sau phán quyết hôm 3/9, Elliott đã hoan nghênh quyết định này trong một thông cáo báo chí, lưu ý rằng tòa án đã phán quyết bồi thường khoảng 113 triệu USD, bao gồm tiền bồi thường thiệt hại, tiền lãi và các chi phí khác. Elliott đã đệ đơn kiện vào năm 2018, yêu cầu bồi thường 770 triệu USD cho những tổn thất từ vụ sáp nhập, với lý do là sự hòa giải không công bằng của chính phủ Hàn Quốc trong quá trình phê duyệt vụ sáp nhập.

Quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ là cổ đông thiểu số của Samsung C&T. Vụ việc đã được đưa lên Tòa án Tối cao ở London, nơi tòa án này đứng về phía Seoul và trả lại vụ án để xem xét lại vào tháng 2 năm nay.