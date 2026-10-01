Kịp thời ngăn hành động tiêu cực của bé trai khi bị nhắc nhở chơi điện tử

Mới đây lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và Công an phường Ngô Quyền nhận được thư từ chị M.T.Ng (trú tại quận Ngô Quyền) bày tỏ cảm ơn về tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong việc ngăn chặn kịp thời hành động tiêu cực của con trai mình.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 29/9, khi người thân trong gia đình nhắc nhở việc chơi điện tử trên điện thoại, con chị M.T.Ng là cháu N.Đ.K (SN 2010) đã bộc phát tâm lý tiêu cực, suy nghĩ bồng bột. Sau đó, cháu K trèo ra khu vực lan can tầng 4 với ý định dại dột. Thấy vậy, gia đình chị Ng nhanh chóng thông báo đến Công an phường Ngô Quyền nhờ hỗ trợ.

Cháu N.Đ.K trèo ra lan can tầng 4 với ý định tiêu cực sau khi người thân nhắc nhở việc chơi điện thoại. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình, Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm (Công an phường Ngô Quyền) nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm cách ứng cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tâm lý khéo léo và tinh thần khẩn trương, lực lượng công an đã kịp thời trấn an gia đình, tiếp cận khu vực nguy hiểm để động viên, thuyết phục cháu K.

Theo đó, cháu K đã nhận thức được hành vi tiêu cực, ổn định tâm lý và được các chiến sĩ đưa xuống nơi an toàn, hòa giải cùng bố mẹ.

Hành động nhanh chóng, mưu trí và tận tụy của Công an phường Ngô Quyền không chỉ giải cứu một cuộc đời trong lúc nguy cấp mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.