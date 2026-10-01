80 lần bán ma túy, bị cáo lĩnh 12 năm tù

Bị cáo Vũ Đồng Duy Khải. Ảnh: CAQN

TAND khu vực 6, TP Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Vũ Đồng Duy Khải (SN 1994, trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh, quá trình điều tra mở rộng một vụ án khác, Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ninh phát hiện hành vi mua bán ma túy của Khải.

Từ cuối tháng 9/2025 đến cuối tháng 12/2025, tại khu vực dốc đường tránh thuộc phường Cửa Ông, Khải đã 80 lần bán trái phép chất ma túy cho Diệp Thế Minh (SN 1989, trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh). Mỗi lần, Khải bán một gói ketamin với giá 1,6 triệu đồng. Tổng số tiền bán ma túy cho Minh là 128 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Đồng Duy Khải 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hành vi của Diệp Thế Minh và các đối tượng liên quan được điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án khác.