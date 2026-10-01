Bắt nhóm đột nhập 18 ngôi chùa, trộm hơn 4 tỷ đồng

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ án. Ảnh: Hải Dương

Theo điều tra ban đầu, đêm 16, rạng sáng 17/2, đúng đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chùa Phước Vân (thôn 23, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) bị đột nhập. Kẻ gian vào phòng ngủ của trụ trì, cạy phá tủ gỗ, lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Vụ án gặp nhiều khó khăn do chùa nằm ở khu vực hẻo lánh, xảy ra vào đêm khuya. Camera duy nhất trong khuôn viên không có thẻ nhớ nên không ghi lại hình ảnh.

Đến ngày 15/8, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Hà Văn Yên (SN 1988), Ngô Văn Hòa (SN 1989) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1986), cùng trú tại tỉnh Gia Lai. Yên có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Hòa có một tiền án về tội danh này.

Theo lời khai, sáng 16/2, Thanh lái Ford Ranger chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến Chùa Phước Vân. Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập cạy tủ lấy tài sản. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát về Gia Lai theo quốc lộ 14C.

Yên dùng tiền trộm được để mua ô tô Ford Raptor.

Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm tại các chùa ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Tổng tài sản nhóm khai đã trộm tại các chùa hơn 4 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ án liên quan.