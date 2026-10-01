Khởi tố Giám đốc chỉ đạo 'đổ chui' 900 tấn chất thải rắn công nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Phúc Hậu (SN 1974, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn) về tội gây ô nhiễm môi trường, xảy ra trong tháng 8/2026 tại khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3, thôn Hua Cầu, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Nguyễn Phúc Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Trần Văn Cường.

Kết quả điều tra xác định: Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS (Công ty Tuấn Hậu), do Nguyễn Phúc Hậu làm Giám đốc, là đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi phá dỡ, số chất thải xây dựng phát sinh gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát... (chất thải hỗn hợp) được vận chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Qua phân loại, số chất thải trên được xác định là chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Bảo vệ môi trường. Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Cường là nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu, đã thực hiện việc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp.

Khu vực Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường tự ý đổ thải tại Cụm Công nghiệp Na Dương 3 có tổng diện tích 3.263,5 m². Khối tích chất thải đầm chặt được xác định là 783,12 m³, với khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 900.000 kg.

Vị trí lúc xe đổ thải tại Cụm Công nghiệp Na Dương 3.

Đổ chất thải để tạo tuyến đường vào Cụm Công nghiệp Na Dương 3.

Đổ san lấp để tạo mặt bằng trong Cụm Công nghiệp Na Dương 3.

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường về tội gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng Công an xác định khối lượng chất thải rắn thông thường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ tính chất, mức độ, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.