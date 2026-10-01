Va chạm tại nhà hàng dê núi Ninh Bình: Chủ nhà hàng tiết lộ mâu thuẫn từ trước

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cho biết, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong đoạn clip va chạm gây xôn xao mạng xã hội là ông Dương Văn Hưng (SN 1959), nhân viên làm việc tại nhà hàng khoảng 10 năm.

Nam thanh niên xảy ra va chạm với ông Hưng là Nguyễn Văn Thắng, chủ một nhà hàng thịt dê nằm cách nhà hàng Cường Dê khoảng 100m.

Hình ảnh phiên livestream ghi lại cảnh anh Thắng và nhân viên nhà hàng lời qua tiếng lại trước khi xảy ra vụ va chạm.

Ông Hào cho biết hai bên nhiều lần lời qua tiếng lại trước khi xảy ra vụ việc đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo lời chủ nhà hàng, ngày 19/9, khi ông đang nói chuyện với chủ một nhà hàng khác trên địa bàn, anh Thắng xuất hiện, sử dụng điện thoại ghi hình và có những lời lẽ xúc phạm ông.

“Hôm đó tôi giữ được bình tĩnh, mọi người xung quanh cũng khuyên ngăn nên không xảy ra va chạm”, ông Hào kể.

Sau sự việc, ông Hào cho biết đã gửi đơn trình báo Công an phường Tây Hoa Lư. Theo ông, cơ quan công an sau đó làm việc với những người liên quan. Đáng chú ý, theo lời chủ nhà hàng, riêng ngày 28/9, anh Thắng hai lần xuất hiện tại khu vực trước nhà hàng.

Lần đầu vào khoảng 14h, ông Hào cho biết anh Thắng sử dụng điện thoại livestream, sau đó xảy ra lời qua tiếng lại và có những lời lẽ chửi bới nhân viên lớn tuổi của nhà hàng.

Đến cuối buổi chiều cùng ngày, anh Thắng quay lại khu vực này và tiếp tục tranh cãi với người nhân viên. Sau đó, vụ tranh cãi trở thành va chạm được ghi lại trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Hào cho rằng đây không phải lần đầu anh Thắng tìm đến và xảy ra mâu thuẫn với nhà hàng. Tính đến ngày 28/9, giữa hai bên đã xảy ra 3 lần va chạm, tranh cãi tương tự.

“Thời điểm xảy ra va chạm, tôi không có mặt tại nhà hàng mà đang đi tập thể dục. Khi trở về, thấy sự việc đang xảy ra, tôi đã gọi điện báo Công an phường Tây Hoa Lư vào lúc 17h16. Sau đó, những người liên quan đến trụ sở công an làm việc”, ông Hào cho biết.

Một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của anh Thắng có nội dung nhắm đến ông Dương Văn Hưng nhân viên nhà hàng Cường Dê.

Nói về nhân viên của mình, ông Hào cho biết ông Hưng đã làm việc tại nhà hàng khoảng 10 năm. Sau vụ việc, người này tỏ ra lo lắng trước thông tin nam thanh niên đề cập việc bồi thường liên quan thời gian điều trị.

Chủ nhà hàng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của những người liên quan. “Chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng việc”, ông Hào nói.

Trước đó, đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc ngày 28/9 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy anh Nguyễn Văn Thắng và ông Dương Văn Hưng xảy ra tranh cãi. Nam thanh niên có thời điểm chửi tục, trong khi người đàn ông lớn tuổi cũng sử dụng điện thoại ghi lại diễn biến.

Sau màn lời qua tiếng lại, ông Hưng cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo Thắng. Nam thanh niên bỏ chạy và gào lên kêu cứu.

Liên quan vụ việc, Thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an phường Tây Hoa Lư, xác nhận với phóng viên VTC News, sau khi xảy ra vụ va chạm giữa nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi trước một nhà hàng trên địa bàn, Công an phường đã vào cuộc xác minh.

Cơ quan công an đang làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân xảy ra va chạm và trách nhiệm của những người liên quan.