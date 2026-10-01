Hơn 100 bị hại đề nghị tiếp tục thỏa thuận tại dự án Sân bay Nha Trang cũ

Ngày 1/10, một khách hàng tại dự án Sân bay Nha Trang cũ cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (gọi tắt Tập đoàn Phúc Sơn) vừa có thông báo mời những bị hại trong vụ án có nhu cầu tiếp tục thỏa thuận đến trụ sở công ty làm việc từ ngày 28/9 - 8/10/2026.

Theo thông báo, trên cơ sở Bản án hình sự phúc thẩm số 04/2026/HS-PT2 ngày 6/7/2026 của Tòa án quân sự Trung ương và nội dung thống nhất tại buổi làm việc ngày 24/8 giữa Phòng Thi hành án Quân khu 5, bị hại tại dự án sân bay Nha Trang cũ có nhu cầu nhận tiền khắc phục hậu quả theo bản án có thể gửi đơn đến Phòng Thi hành án Quân khu 5. Công ty Phúc Sơn cam kết chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định thi hành án theo yêu cầu.

Dự án Sân bay Nha Trang cũ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trường hợp khách hàng muốn tiếp tục thỏa thuận với Tập đoàn Phúc Sơn theo nội dung tương tự những khách hàng đã ký biên bản trước đó, bị hại gửi đơn đến Phòng Thi hành án Quân khu 5. Sau khi được cơ quan này chấp thuận bằng văn bản, Tập đoàn Phúc Sơn sẽ thực hiện ký thỏa thuận.

Theo Tập đoàn Phúc Sơn, từ ngày 20/8 - 17/9, Phòng Thi hành án Quân khu 5 đã ban hành 5 quyết định thi hành án theo yêu cầu. Tập đoàn Phúc Sơn cho biết đã chuyển tiền khắc phục hậu quả theo các quyết định này trong vòng 10 ngày.

Còn theo thông tin Phòng Thi hành án Quân khu 5 cung cấp, đến nay hơn 100 bị hại tại dự án nói trên đã gửi đơn đề nghị tiếp tục thỏa thuận với Tập đoàn Phúc Sơn.

Do đó, Tập đoàn Phúc Sơn mời những người có mong muốn tiếp tục thỏa thuận thực hiện dự án Sân bay Nha Trang cũ đến trụ sở công ty (ở thôn Phúc Lập, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ), làm việc từ ngày 28/9 đến hết 8/10. Người đến làm việc mang theo căn cước bản gốc cùng các hợp đồng, chứng từ liên quan.

Trường hợp không thể trực tiếp tham gia, bị hại có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản được công chứng hoặc chứng thực. Mỗi bị hại chỉ được ủy quyền cho một người và mỗi người được ủy quyền đại diện tối đa hai bị hại.