Những chiến sĩ cứu hỏa rèn mình vì bình an của Nhân dân

Xác định công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, những năm qua, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội luôn có mặt ở những nơi gian nguy nhất, nơi mỗi giây phút đều có thể quyết định sự sống còn của con người. Để sẵn sàng cho những tình huống ấy là những giờ luyện tập nghiêm túc và bản lĩnh được tôi luyện qua từng bài tập. Với những người lính cứu hỏa, rèn luyện hôm nay chính là để ngày mai có thể đến nhanh hơn, làm tốt hơn và đưa người dân trở về an toàn.

Chúng tôi có mặt tại trụ sở Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 (Hà Nội) chiều 30/9, tiếng kẻng báo động bất ngờ vang lên, đội hình ứng trực làm nhiệm vụ ngay lập tức vào vị trí.

Các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhanh chóng mang trang phục bảo hộ, kiểm tra thiết bị, triển khai vòi chữa cháy và tiếp cận khu vực giả định xảy ra sự cố. Mỗi động tác đều được thực hiện nhanh, chính xác, theo đúng phương án đã được huấn luyện. Trong điều kiện thực tế, người lính cứu hỏa có thể phải đối mặt với khói dày đặc, nhiệt độ cao, không gian chật hẹp, kết cấu công trình không ổn định hoặc những tình huống mà chỉ một phút chậm trễ cũng có thể khiến cơ hội cứu người giảm đi.

Tiếng kẻng báo động tại Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 vang lên, thúc giục những chiến sĩ cứu hỏa bước vào giờ tập luyện.

Thao trường chính là nơi người lính cứu hỏa chuẩn bị cho những điều không thể đoán trước.

Một động tác trở thành phản xạ và chính xác. Việc phối hợp giữa các thành viên trong tổ, đội phải nhịp nhàng. Những phương án tìm kiếm nạn nhân được luyện đi luyện lại để khi bước vào tình huống thật, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều biết mình phải làm gì.

Dưới cái nắng gắt, oi bức hơn 40 độ C của Hà Nội, Trung úy Đồng Thế Giáp (cán bộ Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8 cùng các đồng đội vẫn hăng say luyện tập.

Công tác tập luyện diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Việc tập luyện giúp các chiến sĩ luôn đảm bảo việc sẵn sàng làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Chia sẻ với PV Báo CAND, người lính cứu hỏa với khuôn mặt rắn rỏi ấy nhớ về lần làm nhiệm vụ cách đây gần 6 tháng khi cứu sống 5 người mắc kẹt trong một ngôi nhà.

Khoảng 22h45 ngày 12/4, dù không phải ca trực, Trung úy Giáp vẫn ở lại đơn vị. Đúng lúc đó, chủ nhà số 47, ngõ 131 đường Hồng Hà hớt hải chạy đến báo cháy. Không kịp thay quần áo chiến đấu, Trung úy Đồng Thế Giáp lập tức đánh kẻng báo động rồi chạy bộ đến hiện trường, cách đơn vị không xa.

Trung úy Giáp cùng các đồng đội cứu 5 người trong đám cháy xảy ra tại phường Hồng Hà.

Ngôi nhà xảy ra cháy được sử dụng để kinh doanh, bên trong chứa nhiều đồ đạc, hàng hóa dễ cháy, trong đó có mũ bảo hiểm. Hàng hóa được xếp nhiều tại khu vực lối lên cầu thang, gây không ít khó khăn cho việc tiếp cận các tầng. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và sự chỉ huy kịp thời, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với người dân nhanh chóng khống chế đám cháy, đồng thời tiếp cận các tầng để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt.

Trung úy Đồng Thế Giáp.

“Các nạn nhân ở rải rác tại nhiều vị trí trong ngôi nhà. Có hai nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh, hai nạn nhân khác ở ngoài ban công. Anh em đã tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Rất may mắn, cuối cùng cả 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà đều được cứu khỏi đám cháy”, Trung úy Đồng Thế Giáp nhớ lại.

Câu chuyện lại được tiếp tục với Hạ sĩ Hoàng Hải Long với những kỷ niệm về lần làm nhiệm vụ vào sáng sớm ngày 2/9 mới đây tại nhà dân số 4 ngách 12 ngõ 29 Đội Nhân (phường Ngọc Hà).

Tình huống lúc đó hết sức nguy hiểm. Đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1, bắt nguồn từ vị trí để hai xe gắn máy, gồm một xe sử dụng động cơ xăng và một xe sử dụng động cơ điện, đặt sát cửa ra vào. Lửa sau đó cháy lan dần vào phía trong nhà. Chất cháy chủ yếu là xăng, nhựa và pin của xe máy điện. Khi phát hiện có người mắc kẹt bên trong, Hạ sĩ Hoàng Hải Long nhận nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận đám cháy từ phía tầng thượng nhà hàng xóm.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tại các tầng phía trên, Hải Long cùng đồng đội sử dụng thang phá cửa kính tầng 3 để tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đồng thời thực hiện các biện pháp thoát khói. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn hai người bị nạn thoát ra từ mái tầng tum sang nhà liền kề. Hạ sĩ Hoàng Hải Long trực tiếp bế một cụ bà ra vị trí an toàn.

Đó chỉ là một số câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện nghề đầy quả cảm của những người lính chữa cháy. Những tình huống mà họ đối mặt nhiều khi không khác những thước phim hành động, nhưng với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đó lại là công việc thường ngày, là trách nhiệm được đặt lên hàng đầu.

Hạ sĩ Hoàng Hải Long trực tiếp bế bà cụ thoát khỏi đám cháy trên phố Đội Nhân.

Chia sẻ về truyền thống của đơn vị, Thượng tá Trương Văn Dương (Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8) tâm sự: “Tiền thân của đơn vị ngày trước là Đội PCCC và CNCH Công an quận Ba Đình. Truyền thống của đơn vị không chỉ là những ngày kỷ niệm mà nó hiện diện trong mỗi buổi luyện tập, trong cách người cán bộ lâu năm hướng dẫn chiến sĩ trẻ, trong việc từng thiết bị được kiểm tra cẩn thận trước giờ thực hiện nhiệm vụ, ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người đồng đội và trong tinh thần sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh. Những người đi trước truyền lại kinh nghiệm, bản lĩnh và tình yêu nghề cho lớp cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Những người trẻ tiếp nhận truyền thống ấy bằng chính mồ hôi của mình trên thao trường, bằng những giờ học, giờ luyện tập và bằng sự nghiêm túc trong từng nhiệm vụ”.

Các chiến sĩ trẻ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 tập luyện tại đơn vị.

Nói tiếp về những chiến sĩ trẻ của đơn vị, Thượng tá Trương Văn Dương nói, tất cả đều là những thanh niên giàu nhiệt huyết nhưng cũng có một điểm chung công việc đặc thù khiến nhiều người chưa có thời gian dành cho chuyện riêng, gia đình.

Như những ngày cuối thu Hà Nội, giữa cái nắng oi bức có lúc lên tới gần 40 độ C, khi nhiều người tìm đến những căn phòng điều hòa mát lạnh thì tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài với các bài tập rèn luyện thể lực, kiểm tra quân trang, phương tiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trẻ không chỉ thể hiện ở tinh thần lăn xả, quả cảm cần thiết của người lính cứu hỏa mà còn thể hiện trong đời sống hằng ngày. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ cương, pháp luật, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong quan hệ, ứng xử với nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ đều sẵn sàng hiến dâng sức trẻ vì Thủ đô bình yên.

Gần 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Trung tá Dũng cho biết ông có nhiều cảm xúc khi nhìn lại chặng đường đã qua. Đằng sau mỗi câu chuyện cứu người là những người lính hiếm khi nói về mình. Có khi, họ biết về chiến công của chính mình qua những dòng tin trên báo do người thân, bạn bè gửi. Còn sau mỗi lần trở về từ hiện trường, điều ở lại trong tâm trí họ đôi khi không phải là khoảnh khắc được biểu dương, mà là những trường hợp không may mắn, những người đã không kịp được cứu khỏi lưỡi hái tử thần.

Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính cứu hỏa lại chạy về phía nguy hiểm. Bởi với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người đang cần được cứu giúp.