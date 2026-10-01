Va chạm trước nhà hàng dê ở Ninh Bình, Công an vào cuộc

Ngày 1/10, thông tin từ Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc xảy ra trước một nhà hàng trên địa bàn.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên và một người đàn ông lớn tuổi xảy ra tranh cãi trước cửa một nhà hàng dê tại phường Tây Hoa Lư.

Trong quá trình lời qua tiếng lại, nam thanh niên có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Sau đó, người đàn ông lớn tuổi cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên.

Thanh niên có thái độ khiếm nhã khiến bảo vệ nhà hàng mất bình tĩnh. Ảnh: N.L.

Đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trao đổi với báo Tiền phong, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, xác nhận sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 28/9 tại khu vực trước cửa nhà hàng. Theo ông Hào, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong đoạn clip là nhân viên của nhà hàng.

Chủ nhà hàng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên và nhân viên nhà hàng đã nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, những lần trước chỉ dừng ở tranh cãi và chưa xảy ra va chạm.

Ông Hào cũng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng nhân viên nhà hàng đã xin nghỉ việc sau sự việc. Theo chủ nhà hàng, người này hiện vẫn làm việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Hiện, Công an phường Tây Hoa Lư tiếp tục xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.