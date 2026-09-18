Bắt Nguyễn Đăng Trường Giang

Ngày 18/9, theo tin từ Công an Hải Phòng, Công an phường Gia Viên đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tại địa bàn các phường Lê Thanh Nghị, Gia Viên, Hải Phòng và Trộm cắp tài sản ở phường Đông Hải, Hải Phòng với tổng giá trị tài sản gần 60 triệu đồng.

Theo đó, do không có công ăn việc làm, từ tháng 5/2026 Nguyễn Đăng Trường Giang đã nảy sinh ý định thủ đoạn giả vờ thuê các tài sản có giá trị (máy ảnh, xe máy điện, phòng ở) qua mạng xã hội rồi lập tức mang đi thế chấp hoặc lấy đồ bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Đăng Trường Giang. Ảnh: CA.

Cụ thể, ngày 24/6, Nguyễn Đăng Trường Giang thuê máy ảnh Canon R50 của anh N.Q.D (trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng), sau đó mang thế chấp và bán lại cho người khác.

Cũng thủ đoạn trên, ngày 12/8, Nguyễn Đăng Trường Giang liên hệ chị L.T.N.L (trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) thuê 1 máy ảnh Canon R50 tại khu vực đường Lạch Tray, Hải Phòng. Nhận máy xong, Giang đem thế chấp tại đường Đình Đông, sau đó nhờ người chuộc ra rồi bán cho người khác qua mạng.

Trước đó, ngày 11/8/2026, Nguyễn Đăng Trường Giang thuê 0 xe máy điện Vinfast mang BKS 15AC-162.37 của chị T.L.T.M (trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) rồi mang tới khu vực chân cầu An Dương thế chấp.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 14/8/2026, Nguyễn Đăng Trường Giang thuê căn hộ 3634 tại Tòa nhà Doji (phường Đông Hải) lợi dụng chủ nhà không có mặt, lén tháo 1 Tivi Samsung 55 inch và 1 máy chơi game Nintendo Switch mang đi thế chấp cho các đối tượng quen trên mạng.

Hiện, Công an phường Gia Viên đã thu hồi được đa số các tài sản gồm 1 xe máy điện, 1 Tivi, 1 máy chơi game và 1 máy ảnh Canon R50; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Đăng Trường Giang theo quy định của pháp luật.