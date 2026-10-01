Tử tù người Mỹ vẫn sống sót sau 2 lần tiêm thuốc độc

Christa Pike. Ảnh: Sở Cải huấn Tennessee

Theo báo Guardian và hãng tin BBC, Christa Pike, 50 tuổi, bị kết án tử hình vì sát hại một bạn học cách đây 30 năm. Các nhân chứng cho biết nữ tử tù này vẫn còn thở bất chấp các mũi tiêm thuốc độc được thực hiện vào tối 30/9. Bang Tennessee quy định, việc thi hành án được thực hiện bằng cách tiêm liều thuốc thứ nhất, nếu tử tù chưa chết thì tiêm tiếp liều thứ hai. Tuy nhiên, không có điều khoản quy định phải làm gì nếu tiêm xong hai liều mà tử tù vẫn còn sống.

Các luật sư của Christa Pike nói với một đài tin tức địa phương: “Sự việc này đã biến thành nỗi đau đớn và là hành vi vi phạm quyền được thi hành án mà không phải chịu hình phạt tàn nhẫn và bất thường.”

Sở Cải huấn Tennessee sau đó xác nhận Pike đã sống sót sau nỗ lực hành quyết của bang: “Hóa chất tiêm gây chết người trong quy trình này vẫn luôn phát huy hiệu quả và quy trình không cho phép thực hiện thêm các biện pháp ngoài những gì đã được tiến hành vào tối nay”. Cơ quan này cho biết Pike đã được đưa tới một “cơ sở y tế bên ngoài nhà tù”.

Trong một cuộc họp báo, các phóng viên chứng kiến vụ hành quyết cho biết họ nghe thấy Pike ngáy 40 phút sau khi được tiêm hai liều pentobarbital.

Pike bị kết án tử hình vào năm 1996 vì một vụ giết người thực hiện khi mới 18 tuổi và là người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại Tennessee trong hơn 200 năm. Việc thi hành án đối với người phụ nữ này đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh chấp pháp lý diễn ra vào phút chót.

Một tòa phúc thẩm đã ra lệnh hoãn việc tiêm thuốc độc một giờ trước khi vụ hành quyết bắt đầu nhưng vài giờ sau đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã đảo ngược lệnh đình chỉ này.