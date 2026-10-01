10 phút giải cứu người mắc kẹt trong thang máy chung cư mini

Ngày 1/10, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vừa giải cứu thành công một người bị mắc kẹt trong thang máy chung cư mini.

Trước đó, khoảng 15h12 ngày 30/9, nhận tin báo về sự cố thang máy tại chung cư mini 6 tầng ở Lô S5-18 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 nhanh chóng đến hiện trường.

Trong suốt quá trình di chuyển, các chiến sĩ liên tục liên lạc trấn an, hướng dẫn nạn nhân giữ bình tĩnh.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong thang máy. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại hiện trường, nhận thấy thang máy ngừng hoạt động và có người mắc kẹt bên trong, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai kỹ thuật đưa cabin về đúng vị trí tầng, mở cửa và tạo lối thoát an toàn.

Sau khoảng 10 phút, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định và không bị thương; nguyên nhân ban đầu được xác định do thang máy gặp lỗi kỹ thuật.

Từ sự việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi gặp sự cố mắc kẹt cần giữ bình tĩnh, nhấn nút cứu hộ hoặc đập vào cửa kim loại, gọi to để thu hút sự chú ý. Người dân có thể dùng điện thoại chiếu sáng nhưng tuyệt đối không dùng bật lửa hay nguồn lửa để tránh cháy nổ và cạn oxy; đồng thời nhanh chóng gọi hotline 114 và tuyệt đối không tự ý cạy phá cửa khi cabin chưa ở vị trí an toàn.

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