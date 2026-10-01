Vụ án tại Công ty Truyền tải điện Quốc gia: Khởi tố 48 bị can, 5 tội danh

Chiều 1/10, tại buổi họp báo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 48 bị can (tăng thêm một bị can so với trước đó) về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản. Cơ quan C01 đang tập trung lực lượng làm rõ toàn bộ vụ án, kiên quyết thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Thiếu tướng Trần Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng C01 thuộc Bộ Công an.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo các công ty điện lực như PC1, TV1, TV2, TV3 cũng đã vướng vòng lao lý. Quá trình điều tra, C01 đã tạm giữ 45,8 tỷ đồng, 1 triệu USD, đồng thời tạm dừng và phong tỏa các tài khoản chứng khoán có tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. Cả chủ đầu tư EVNNPT và các nhà thầu đều có sai phạm từ khâu lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu đến nghiệm thu, thanh quyết toán. Bản thân các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng vi phạm các quy định.

Có tổng số 13 đơn vị, doanh nghiệp được xác định liên quan đến vụ án, bao gồm: EVNNPT, các Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, Tập đoàn PC1, Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty CP khoáng sản Tấn Phát, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, cùng các Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4.