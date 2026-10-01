Thái Nguyên: Tóm gọn nhóm đối tượng cướp tiền tỉ rồi trói nạn nhân vào cây

Ngày 1.10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và đánh bạc.

Danh tính các đối tượng gồm Mai Văn Dũng (SN 1983, trú tại xã Phú Lương), Lê Văn Dũng (SN 1982, trú tại xã An Khánh), Hoàng Quyết Tiến (SN 1988, trú tại xã Vô Tranh) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú tại phường Quan Triều).

Trước đó, ngày 24.9, Công an xã Phượng Tiến tiếp nhận trình báo của anh L.C.T. (SN 1981, trú tại xã An Khánh, Thái Nguyên) về việc bị một nhóm người bắt giữ, khống chế và cướp tài sản tại xã Vô Tranh.

Nhóm đối tượng manh động cướp tài sản, giữ người trái pháp luật tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Minh

Sau khi cướp tài sản, nhóm này đưa anh T. đến xã Phượng Tiến, trói vào gốc cây rồi rời đi, nạn nhân sau đó tự tháo được dây trói và đến cơ quan công an trình báo số tiền bị cướp hơn 1,8 tỉ đồng, 1 xe ô tô bán tải và một số tài sản khác.

Đến chiều và tối 25.9, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực huyện Phú Lương (cũ).

Khoảng 18h30 cùng ngày, Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng cũng bị bắt khi đang sử dụng xe máy bỏ trốn về hướng tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.