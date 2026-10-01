Bắt tạm giam nguyên công chức thuế ở Lào Cai

Ngày 1.10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam một nguyên công chức thuế về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Danh tính người bị khởi tố là Nguyễn Tiến Thượng (SN 1962, trú tại phường Lào Cai), nguyên công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, từng là thành viên Tổ thu phí.

Bắt tạm giam nguyên công chức thuế liên quan đến sai phạm tại Tổ thu phí cửa khẩu Kim Thành. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của ông Thượng xảy ra tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai trong năm 2020, liên quan đến hoạt động của Tổ thu phí sử dụng hạ tầng của cơ quan thuế.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.