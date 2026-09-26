Bắt người chơi, truy kẻ bán

Hàng chục năm lần tìm thông tin về người cha hy sinh trong chiến tranh, bà Võ Thị Thủy (quê Nghệ An) nhiều lần lên đường rồi trở về trong vô vọng. Khi biết tên cha nằm trong danh sách 17 liệt sĩ được tìm thấy tại TP. Đà Nẵng, bà lập tức bắt xe từ Nghệ An vào. Sau 56 năm, hành trình tìm kiếm cuối cùng đã đưa người con gái đến nơi cha mình yên nghỉ.