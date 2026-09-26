Bắt người chơi, truy kẻ bán
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 25-9 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Tình (1996), Chu Văn Minh (2000), Chu Văn Trung (2003, cùng trú phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Trương Ngọc Hải (2003, trú phường Sông Trí, Hà Tĩnh” về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Sông Trí phát hiện nhóm đối tượng, gồm: Chu Văn Tình, Chu Văn Minh, Chu Văn Trung có hành vi rủ rê nhau cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng, Công an phường xác định Trương Ngọc Hải là đối tượng bán trái phép chất ma túy cho các “con nghiện” nói trên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-nguoi-choi-truy-ke-ban-post358531.html