Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan chức năng, các bị can gồm: Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979; hiện ngụ tại Phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984; hiện ngụ tại tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986; hiện ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985; ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990; ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984; hiện ngụ tại Phường Dĩ An). Các bị can này có liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được.

Các dấu mộc các đối tượng sử dụng trong quá trình công ty hoạt động. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15-22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng. Mục đích là uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền.

Đơn cử như vụ việc: Bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với 1 công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh đòi nợ, với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được.

Các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu việc đòi nợ thuê. Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. đòi tiền. Nhóm này lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân; có lời nói đe dọa, gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở.

Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn giải quyết tranh chấp tại Tòa án, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Công an làm việc với các bị can. (Clip: Công an cung cấp)

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng. Trong số này, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng; 38 triệu đồng còn lại Hoành giữ lại. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với Công ty xây dựng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài sản, dữ liệu video liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.