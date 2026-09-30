An Giang: 3 bị cáo lĩnh án vì cướp 54 tấn cá tra trừ tiền nợ

Sáng 30/9, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SB 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Các bị cáo Huy, Phương, Hiền tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2025, Công ty TNHH MTV Trần Hân thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra về nhà máy chế biến của doanh nghiệp này ở tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Sau đó, Toàn thuê lại Đỗ Thanh Huy vận chuyển cá cho Công ty Trần Hân với giá 400 đồng/kg cá. Ngày hôm sau, Huy cho một ghe do Đào Văn Hiền điều khiển và một ghe do Nguyễn Văn Tài điều khiển chở thêm một số người làm thuê đến TP. Cần Thơ nhận tổng cộng 54.915kg cá tra.

Tuy nhiên, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn còn thiếu tiền vận chuyển mà không trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá trên đem bán lấy tiền cần trừ tiền nợ.

Để thực hiện, Huy điện thoại kêu Hiền nói dối để điều ghe chở cá trên đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên, rồi điện thoại cho Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) đến cùng Hiền và Huy sử dụng vũ lực đe dọa, uy hiếp tinh thần của những người được giao quản lý và áp tải cá tra nguyên liệu cho Toàn rồi chiếm đoạt toàn bộ số cá tra trên đem đi bán.

Sau khi biết sự việc được trình báo công an, ngày 22/2/2025, Huy đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó, Huy, Phương và Hiền bị khởi tố, tạm giam để điều tra.