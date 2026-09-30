Cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù

Sáng 30/9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết thúc phần thẩm vấn, bước vào tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKSND Tp.Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị.

Đại diện VKS đánh giá, đối với tội Nhận hối lộ trong vụ án này bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất.

VKS khẳng định có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trường đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng (hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng)... Do đó, VKS đề nghị tuyên phạt mức án 20 năm tù với ông Trường về tội Nhận hối lộ. Vợ ông Trường là Đặng Thị Hòa (cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến) bị đề nghị 8-9 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Ảnh: Xuân Trung).

VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) mức án 17-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 15-16 năm tù về tội Đưa hối lộ; 8-9 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Tổng hợp hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị là 30 năm tù.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đông (chồng Mai Anh) mức án 9-10 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 8-9 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt mà VKS đề nghị là 17-19 năm tù,...

Tại phần xét hỏi trước đó, Trần Văn Trường thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố và nhận thức rõ những hành vi vi phạm pháp luật. "Sai phạm nên mới đứng tại tòa ngày hôm nay", bị cáo nói.

Trong vụ án, ông Trường không chỉ Nhận hối lộ qua việc "nguỵ tạo" giấy xác nhận tâm thần cho nhiều đối tượng mà còn nhận hối lộ để "chạy việc" cho người muốn vào làm; nhận lợi ích để giúp bệnh nhân trốn Viện.

Đại diện VKS đã tiến hành chất vấn với Trần Văn Trường về số tài sản bị thu giữ của ông Trường khi cơ quan điều tra khám xét nhà. Ông Trường khai và xác nhận bị thu giữ một sổ tiết kiệm, các thiết bị điện tử như camera giám sát, điện thoại, vàng, sổ đỏ, tiền mặt...

Tại bục khai báo, cựu Viện trưởng trình bày về nguồn gốc số tài sản trên. Đối với vàng, ông Trường cho biết mỗi năm gia đình bị cáo mua một ông thần tài. Sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng là tiền của vợ chồng bị cáo.

Với 8 cuốn sổ đỏ, ông Trường khai có 4 cuốn có được từ việc tiết kiệm; một cuốn là của hồi môn của bố mẹ vợ cho vợ, đứng tên vợ; một cuốn là của bố mẹ vợ "mượn vía" của bị cáo nên để vợ chồng ông Trường đứng tên giúp.￼

Với 55.000 USD, cựu Viện trưởng nói là vay của bố mẹ vợ. Bị cáo này trình bày các giao dịch, việc đưa nhận tiền với bố mẹ vợ được thực hiện trực tiếp, nhiều lần, không có giấy tờ, hóa đơn, tài liệu chứng minh.

"Vậy tiền trong sổ tiết kiệm, trong két, vàng... là từ đâu mà có?", VKS chất vấn. "Đa số là tiền phạm tội", bị cáo Trần Văn Trường trả lời. Sau đó, VKS hỏi về lương của ông Trường. Cựu Viện trưởng cho biết tổng thu nhập của riêng ông là hơn 1 tỷ đồng/năm, còn của cả 2 vợ chồng là hơn 1,7 tỷ đồng/năm.

Những sai phạm của Nguyễn Thị Mai Anh Trong vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh và "chồng hờ" là Lê Văn Đông (SN 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) được xác định giữ vai trò chủ chốt. Mai Anh bị cáo buộc đã lợi dụng việc được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để móc nối, mua chuộc nhiều cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng nhằm tạo điều kiện cho bản thân tự do đi lại, bỏ qua các vi phạm trong thời gian điều trị. Mai Anh còn sử dụng tiền và các lợi ích vật chất, trong đó có việc tổ chức nghỉ dưỡng cho cán bộ, nhân viên của Viện, để tạo quan hệ và tác động đến hoạt động của cơ sở này. Đáng chú ý, Mai Anh bị cáo buộc đã Đưa và Môi giới hối lộ hàng tỷ đồng để tác động đến việc giám định pháp y tâm thần, làm sai lệch kết luận về tình trạng bệnh của nhiều người. Ngoài hành vi đưa và môi giới hối lộ, Mai Anh còn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng việc đưa ra thông tin gian dối rằng có thể tác động đến cơ quan tiến hành tố tụng và hội đồng giám định để giúp người khác được xác nhận mắc bệnh tâm thần, Mai Anh đã nhận nhiều tỷ đồng của nhiều người nhưng không thực hiện như cam kết, mà chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân. Trước đó, Mai Anh cũng từng bị điều tra về việc làm giả tài liệu liên quan đến giám định pháp y tâm thần. Cơ quan điều tra cho rằng lợi dụng cơ chế chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh cùng các đối tượng liên quan đã tạo lập, sử dụng tài liệu giả để tác động đến việc áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với một số phạm nhân.