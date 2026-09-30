Kẻ bán, người mua sa lưới cùng lúc
Khoảng 18 giờ 30 ngày 28-9, lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị, đã bắt quả tang Nguyễn Trung Giang (1991, trú phường Đông Hà, Quảng Trị) có hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Đinh Hữu Toàn (1994, trú phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) có hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 30 viên ma túy dạng hồng phiến cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Hữu Toàn, cơ quan Công an thu giữ hơn 1.000 viên ma túy dạng hồng phiến. Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ke-ban-nguoi-mua-sa-luoi-cung-luc-post358694.html