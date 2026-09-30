Kẻ bán, người mua sa lưới cùng lúc

Hai đối tượng Giang và Toàn bị bắt giữ cùng số ma túy tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 30 viên ma túy dạng hồng phiến cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Hữu Toàn, cơ quan Công an thu giữ hơn 1.000 viên ma túy dạng hồng phiến. Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.