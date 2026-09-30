Bị cáo cầm đầu vụ thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 30 năm tù

Sau ba ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trưa 30/9, Hội đồng xét xử kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo. Trước khi chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và mức án đối với các bị cáo.

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh từ 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; từ 5-6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ” và từ 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt cả ba tội danh là 30 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Viện kiểm sát đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra thời gian dài. Bị cáo Mai Anh đã có 7 tiền án, là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài hành vi môi giới “chạy” giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều bị cáo, Mai Anh còn có hành vi đưa hối lộ cho hơn 40 lãnh đạo, nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được sinh hoạt tự do, ra ngoài bất cứ khi nào muốn.

Viện kiểm sát cáo buộc, Mai Anh can thiệp sâu vào hoạt động tuyển dụng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để những người thân cận được vào làm việc. Quá trình xét xử, Viện kiểm sát đánh giá, Mai Anh chưa thành khẩn nhận tội.

Bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (13 tiền án) bị đề nghị từ 17-19 năm tù về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Vợ bị cáo Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa (nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội) bị đề nghị từ 8-10 năm về hai tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Bị cáo Lê Văn Đông.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn (cựu Điều tra viên, Công an TP Hà Nội) bị đề nghị từ 11-12 năm tù về hai tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hà Nội) bị đề nghị từ 4-5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương).

Bị cáo Dương Thị Hòa (cựu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND Khu vực 2 Hà Nội) bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án này bị phát giác khi cơ quan Công an phát hiện, vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông đang sử dụng ma túy và “bay lắc” ở bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cùng điều dưỡng viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Từ đây, cơ quan Công an đã phát hiện hàng loạt hành vi sai phạm như Báo CAND đã phản ánh trong các bài viết.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Mức án đề nghị đối với 65 bị cáo:

Tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, lao động tự do, có 7 tiền án) 30 năm tù.

Tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Lê Văn Đông (chồng Mai Anh, lao động tự do, có 13 tiền án, tiền sự): 17-19 năm tù.

Ngô Việt Dũng (lao động tự do): 9-10 năm tù.

Tội “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”

Lê Thị Thanh Hường (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 12-14 năm tù.

Tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”

Trần Đại Quân (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 13-15 năm tù.

Tội “Môi giới hối lộ”:

Lê Văn Cường (cựu Trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội): 6-7 năm tù.

Tội “Nhận hối lộ”

Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 20 năm tù.

Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 3-4 năm tù.

Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 10-111 năm tù.

Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 9-10 năm tù.

Đỗ Khắc Doanh (cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị nam bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 7-8 năm tù.

Nguyễn Đức Hinh (cựu điều dưỡng, Trưởng khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 7-8 năm tù.

Tạ Trung Kiên (cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 7-8 năm tù.

Dương Văn Biết (cựu Trưởng khoa giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 8-9 năm tù.

Lê Ngọc Hà (cựu Phó trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 8-9 năm tù.

Nguyễn Hữu Lợi (cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 7-8 năm tù.

Hoàng Tất Thành (cựu Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc): 10-11 năm tù.

Lục Thị Thanh Bình (cựu Phó Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc): 7-8 năm tù.

Đặng Thị Hòa (cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 8-9 năm tù.

Lê Thị Vân Anh (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 5-6 năm tù.

Vũ Thị Ngọc (cựu điều dưỡng trưởng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 4-5 năm tù.

Nguyễn Tô Hiệu (Bác sĩ, cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 7-8 năm tù.

Trần Thùy Linh (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Dương Văn Viên (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 4-5 năm tù.

Nguyễn Đình Xiêm (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 6-7 năm tù.

Nguyễn Văn Quang (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2 năm 4 tháng đến 4 năm tù.

Nguyễn Văn Tiến (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 4-5 năm tù.

Tạ Văn Minh Giáp (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 6-7 năm tù.

Nguyễn Công Đạt (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 5-6 năm tù.

Vũ Nghĩa Hưng (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 7-8 năm tù.

Tạ Thị Ngọc (cựu điều dưỡng Khoa giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 4-5 năm tù.

Đinh Thị Thủy (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù.

Nguyễn Thanh Mai (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù.

Hoàng Phương Nam (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Đỗ Thị Huề (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Trịnh Thu Hằng (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Nguyễn Thị Thu Trang (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Nguyễn Thị Thúy (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Đàm Ngọc Huyền (cựu nhân viên Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Nguyễn Hồng Sơn (cựu cán bộ khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 2-3 năm tù treo.

Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hà Nội): 4-5 năm tù.

Nguyễn Thị Thu Hoài (cựu Phó trưởng Phòng tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 16-18 năm tù.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Môi giới hối lộ”

Nguyễn Văn Hùng (ở Hải Phòng, lao động tự do, 4 tiền án, tiền sự): 15-17 năm tù.

Tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Môi giới hối lộ”:

Phạm Minh Tuấn (cựu Công an phường Tràng Tiền, cựu Điều tra viên

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội): 10-12 năm tù.

Tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

Lê Thị Hải Hà (cựu Phó Chủ tịch Công đoàn, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 5-6 năm tù.

Đỗ Ngọc Tú (cựu điều dưỡng Khoa giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 6-7 năm tù.

Đặng Hoa Bốn (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 3-4 năm tù.

Lý Văn Xuân (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 3-4 năm tù.

Nguyễn Văn Ngọc (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng.

Phùng Văn Chơn (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 3-4 năm tù.

Dương Thị Hòa (cựu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND Khu vực 2 Hà Nội): 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”

Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội): 8-10 năm tù.

Tội “Đưa hối lộ”

Đỗ Trần Anh (lao động tự do): 9-10 năm tù.

Nguyễn Thị Hồng Vân (lao động tự do): 8-9 năm tù.

Nguyễn Thị Hằng (lao động tự do): 5-6 năm tù.

Nguyễn Viết Long (lao động tự do): 4-5 năm tù.

Phạm Bích Loan (lao động tự do): 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Ngọc (lao động tự do): 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Trần Quốc An (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương): 10-12 năm tù.

Tội “Đánh bạc”

Đỗ Văn Dũng (lao động tự do): 12-15 tháng tù treo.

Lê Văn Chiến (lao động tự do): 12-15 tháng tù treo.

Vũ Thị Phương (lao động tự do): 12-15 tháng tù treo.

Tạ Thị Kim Dung (lao động tự do): 12-15 tháng tù treo.