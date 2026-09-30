Hộ kinh doanh trên 1 tỷ đồng doanh thu phải dùng hóa đơn điện tử ra sao?

Nghị định 141/2026/NĐ-CP ngày 29-4-2026 của Chính phủ quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh mới thành lập hoặc có doanh thu năm trước chưa vượt 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế phát sinh doanh thu vượt ngưỡng này cũng phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế của mình cho các cửa hàng và phải thể hiện thông tin địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh mới thành lập hoặc có doanh thu năm trước chưa vượt 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế phát sinh doanh thu vượt ngưỡng này cũng phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Thời hạn đăng ký là 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế vượt 1 tỷ đồng.

Doanh thu để xác định ngưỡng 1 tỷ đồng được tính trên tổng doanh thu từ tất cả các kênh kinh doanh, không xác định riêng từng gian hàng hoặc từng địa điểm kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là một hình thức được áp dụng theo quy định.

Nghị định 254/2026/NĐ-CP quy định hóa đơn điện tử từ máy tính tiền phải kết nối, chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế. Trên hóa đơn thể hiện các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; thông tin người mua theo quy định khi người mua yêu cầu; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Người bán có thể gửi hóa đơn cho người mua bằng phương thức điện tử hoặc cung cấp đường dẫn, mã QR để tra cứu, tải hóa đơn.

Với khách hàng là người tiêu dùng không cung cấp thông tin theo quy định, hóa đơn có thể thể hiện nội dung phù hợp theo quy định dành cho trường hợp bán cho người tiêu dùng.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu, vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Ngoài ra, Nghị định 254/2026/NĐ-CP còn quy định trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng thuộc nhóm phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định, không chỉ căn cứ vào ngưỡng doanh thu.

Đối với các đơn hàng chưa hoàn tất, bị hủy hoặc hoàn trả, Bộ Tài chính cho biết cần căn cứ vào tình trạng thực tế của giao dịch để xác định nghĩa vụ lập hóa đơn; những đơn hàng chưa hình thành giao dịch bán hàng hoàn tất thì chưa thuộc trường hợp phải lập hóa đơn.