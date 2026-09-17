Bắt giữ Trần Thu Hằng SN 1998

Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ Lan Bá, tổ công tác thuộc Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Công an TP Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang Trần Quang Hiếu (SN 1990, trú tại Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon bên trong có chứa các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Quang Hiếu khai số ma túy trên được mang đi giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiếu đồng thời cho biết số ma túy này được mua từ Trần Thu Hằng.

Đối tượng Trần Thu Hằng. Ảnh CA TP Hà Nội.

Từ lời khai trên, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục xác minh và mở rộng điều tra vụ việc. Quá trình đấu tranh, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Trần Thu Hằng (SN 1998, trú tại Hà Nội) tại khu vực phường Khương Đình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra người Hằng, lực lượng chức năng thu giữ 5 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng. Hằng khai đây là ma túy đá, được mang theo để bán kiếm lời.

Qua vụ việc, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng 6 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Sau khi biết Hằng bị bắt, Đặng Tuấn Mạnh (SN 2002, quê Phú Thọ) đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy cùng Hằng.

Hiện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu và chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.