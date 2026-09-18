VN10 - ĐẠI ÁN MA TUÝ XUYÊN QUỐC GIA - Tập 1
Ngày 16/3/2023, chuyến bay VN10 từ Pháp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong hành lý xách tay của 4 nữ tiếp viên hàng không, lực lượng chức năng phát hiện những tuýp kem đánh răng được ngụy trang hết sức tinh vi. Nhưng bên trong 157 tuýp kem đánh răng ấy không phải là kem đánh răng. Hơn 11kg ma túy, gồm Ketamine và MDMA, được cất giấu bên trong. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng lập tức được mở ra....
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/ho-so-cong-to-kiem-sat/vn10-dai-an-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-tap-1-27896.html