VN10 - ĐẠI ÁN MA TUÝ XUYÊN QUỐC GIA - Tập 1

Ngày 17-9, Cảnh sát Nam Phi phát hiện 1 thi thể phụ nữ tại thành phố Boksburg, phía Đông Johannesburg, nâng lên tổng số phụ nữ được phát hiện tử vong tại khu vực này lên 9 người trong khoảng 2 tháng qua.