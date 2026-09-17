Cô gái ê chề sau khi làm nũng bạn trai, xem toàn bộ diễn biến ai cũng thấy hả dạ

Mới đây, mạng xã hội vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một màn giận dỗi của cặp đôi ngay giữa đường phố đông người. Sự việc này ở nước ngoài nhưng được dân mạng Việt chia sẻ và bàn luận rôm rả.

Chỉ vì một cuộc tranh cãi, cô gái liên tục nũng nịu, còn chàng trai dường như rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

(Video ghi lại màn nũng nịu của cô gái dành cho bạn trai ở chốn đông người)

Theo nội dung đoạn clip, cô gái thể hiện rõ sự không hài lòng và liên tục giận dỗi người yêu ngay giữa chốn đông người. Trước tình huống này, nam thanh niên dù có vẻ cũng đang khá bực nhưng vẫn cố gắng kéo bạn gái rời khỏi khu vực đông người để cả hai có thể bình tĩnh nói chuyện.

Thế nhưng, mọi chuyện dường như không diễn ra theo đúng kế hoạch. Thay vì đứng dậy đi cùng người yêu, cô gái bất ngờ ngồi thụp xuống đất, giãy nảy và bắt đầu “ăn vạ”.

Nam thanh niên lúc này có vẻ đã khá bất lực. Sau một hồi cố gắng, anh quyết định quay người bước đi, mặc cho bạn gái vẫn ngồi phía sau.

Ban đầu, người bạn trai vẫn kiên nhân an ủi cô gái. Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, cô gái tiếp tục khóc lóc rồi nằm dài ra giữa đường. Tuy nhiên, khác với lần trước, chàng trai dường như đã quyết tâm giữ nguyên lập trường. Anh không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng khi xảy ra bất đồng, việc cả hai bình tĩnh trao đổi vẫn tốt hơn là để cảm xúc đi quá xa, nhất là ở nơi đông người.

Sau khi vượt quá giới hạn của anh, anh đã bỏ đi và mặc kệ cô bạn gái. Ảnh cắt từ clip

Một cuộc tranh cãi vốn có thể được giải quyết bằng vài câu nói, nếu kéo dài thành màn “ai lì hơn ai” thì đôi bên đều mệt. Còn nếu chẳng may đang ở khu vực có xe cộ qua lại, việc ngồi hoặc nằm giữa đường lại càng tiềm ẩn nguy hiểm.

Chưa kể, việc tự khiến bản thân thành tâm điểm chú ý theo hướng tiêu cực cũng là điều càng nên tránh càng tốt, về sau mới không gặp các rắc rối không đáng có.