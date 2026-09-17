Khởi tố vụ thuê xẻ thịt 10 ha rừng Khuổi Khinh với giá 300.000 đồng/m³

Ngày 17/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện vụ việc có dấu hiệu khai thác, mua bán và vận chuyển trái phép gỗ tự nhiên tại khu vực rừng Khuổi Khinh (thôn Hưng Thịnh, xã Nghĩa Tá).

Theo kết quả xác minh, diện tích khoảng 10 ha rừng nêu trên do Bàn Văn Thành mua lại từ bà Trần Thị Được từ năm 2024. Đến tháng 3/2026, Thành thỏa thuận bán lại toàn bộ số gỗ tự nhiên tại đây cho Triệu Phùng Hoan và Ma Văn Hoàng với giá 70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm rõ vụ khai thác trái phép gỗ tự nhiên tại rừng Khuổi Khinh. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi mua rừng, Hoan và Hoàng thống nhất tìm người tổ chức khai thác. Hoan liên hệ với Hoàng Trung Tuấn để thuê khai thác gỗ với giá 300.000 đồng/mét khối. Tuấn sau đó gọi thêm một số người cùng tham gia khai thác, vận chuyển gỗ.

Trong quá trình thực hiện, các đối tượng đã sử dụng cưa lốc để khai thác gỗ tự nhiên; gỗ sau khi khai thác được cắt thành từng khúc, tập kết và vận chuyển bằng xe tắc tơ ra khỏi khu vực rừng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo Khoản 2, Điều 232 Bộ luật Hình sự. Vụ án được xác định xảy ra vào tháng 8 và tháng 9/2026 tại lô 1t, khoảnh 1, tiểu khu 302, thuộc khu vực rừng Khuổi Khinh.

Tin có thể bạn quan tâm: