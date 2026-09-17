Nam sinh năm 4 ở Hà Nội mất liên lạc 3 ngày, mẹ mong con trở về

Tối 17/9, Công an TP Hà Nội đăng thông tin tìm kiếm anh Nguyễn Tiến Hải (SN 2005, trú tại ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Theo gia đình, Hải rời nhà từ sáng 14/9. Từ đó đến nay, người thân không thể liên lạc với nam sinh.

Nam sinh mất liên lạc. Ảnh: CACC

Thời điểm rời đi, Hải mặc áo chống nắng màu xanh than, đội mũ bảo hiểm màu đen, mang theo túi xách và cặp sách. Nam sinh đi xe máy Wave màu đen, biển số 88B1-021.90.

Trao đổi với P.V VietNamNet, bà Nguyễn Mai Hạnh (SN 1978, ở Vĩnh Yên, Phú Thọ), mẹ Hải, cho biết con trai có kết quả học tập tốt. Khi học THPT, Hải không đi học thêm nhưng vẫn thi đỗ đại học.

Gần đây, bà Hạnh phát hiện con trai bỏ học nên khuyên Hải về nhà. Nam sinh đồng ý, sau đó dọn đồ đạc rồi rời đi.

“Thành thật, hai mẹ con không có mâu thuẫn gì cả. Giờ con bỏ đi, tôi rất lo lắng. Một mình tôi nuôi Tiến Hải hơn 20 năm nay”, bà Hạnh nói.

Theo người mẹ, có thể Hải chán nản vì khi thi đại học không đỗ vào ngành đúng nguyện vọng. Gia đình từng động viên nam sinh tiếp tục học.

“Tôi luôn chờ con trở về. Con còn trẻ, tương lai còn dài, chuyện gì cũng có cách giải quyết”, bà Hạnh nhắn nhủ.

Gia đình mong người dân chia sẻ thông tin để sớm tìm thấy Hải. Nếu biết hoặc nhìn thấy Nguyễn Tiến Hải, có thể liên hệ gia đình qua số điện thoại 0354.138.862.