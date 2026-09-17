Thấy người phụ nữ tập thể dục, thanh niên hỏi một câu khiến mặt chị 'tái mét'

Theo đó, khi thấy người phụ nữ chạy bộ tập thể dục một mình, nam thanh niên liền nảy ra ý định trêu người này. Anh dựng xe bên lề đường, khi thấy người phụ nữ lại gần, anh giả bộ vui vẻ hỏi: "Trời mưa gió, cô dẫn theo 2 đứa nhỏ theo làm gì, tội vậy cô?".

Người phụ nữ giật mình, mặt có chút biến sắc, lại gần hỏi nam thanh niên "cái gì".

Nam thanh niên tiếp tục trêu người phụ nữ: "Kìa, 2 đứa nhỏ đứng 2 bên cô nè, cô dẫn theo tập thể dục luôn hả?".

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của người phụ nữ và nam thanh niên. Nguồn: Honghainhi/Beat Now)

Lúc này, người phụ nữ không thể giữ bình tĩnh được nữa, chị liền bám vào tay nam thanh niên, mặt "tái mét" và hỏi: "Mày nói cái gì vậy?, Làm gì có ai đâu?".

Tiếp đó, nam thanh niên rời đi, người phụ nữ cũng đi theo anh khiến anh phải nói vọng lại "Cô đừng có đi theo con".

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý giữa một nam thanh niên và một người phụ nữ.

Theo đó, khi thấy người phụ nữ chạy bộ tập thể dục một mình, nam thanh niên liền nảy ra ý định trêu người này. Anh dựng xe bên lề đường, khi thấy người phụ nữ lại gần, anh giả bộ vui vẻ hỏi: "Trời mưa gió, cô dẫn theo 2 đứa nhỏ theo làm gì, tội vậy cô?".

Người phụ nữ giật mình, mặt có chút biến sắc, lại gần hỏi nam thanh niên "cái gì".

Nam thanh niên tiếp tục trêu người phụ nữ: "Kìa, 2 đứa nhỏ đứng 2 bên cô nè, cô dẫn theo tập thể dục luôn hả?".

Lúc này, người phụ nữ không thể giữ bình tĩnh được nữa, chị liền bám vào tay nam thanh niên, mặt "tái mét" và hỏi: "Mày nói cái gì vậy?, Làm gì có ai đâu?".

Tiếp đó, nam thanh niên rời đi, người phụ nữ cũng đi theo anh khiến anh phải nói vọng lại "Cô đừng có đi theo con".

Sau màn trêu chọc có phần “quá nhập vai”, người phụ nữ dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong khi đó, nam thanh niên thì nhanh chóng rời đi, để lại một tình huống khiến người xem cũng phải vừa thương vừa buồn cười.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng chỉ một câu nói vu vơ cũng đủ khiến buổi tập thể dục vốn bình thường bỗng trở thành một “tập phim” ngoài dự kiến.

Một số cư dân mạng hài hước bình luận rằng nam thanh niên có lẽ nên chuẩn bị tinh thần nếu lần sau gặp lại người phụ nữ, bởi màn trêu này chắc chắn sẽ khiến đối phương nhớ rất lâu. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng những câu chuyện về tâm linh dù chỉ để đùa vui vẫn nên có chừng mực, bởi không phải ai cũng đủ bình tĩnh để tiếp nhận kiểu trêu chọc này.