Vụ thi thể ở vòng xoay Phú Cường: Bắt giữ nghi phạm trộm xe máy của nạn nhân

Tối 17/9, nguồn tin VietNamNet cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ một đối tượng trộm xe máy của nạn nhân gặp tai nạn tử vong tại vòng xoay Phú Cường (phường Rạch Giá).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 15/9, một nhóm khách đến vui chơi tại khu đô thị lấn biển Phú Cường thì phát hiện thi thể nam thanh niên ở giữa bồn hoa của vòng xoay.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: KL

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.H.L. (20 tuổi, ở Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), người trước đó được gia đình nhờ cộng đồng mạng và cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, tuy nhiên chiếc xe máy của nạn nhân đã không còn ở hiện trường.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 3h53 ngày 15/9, anh L. điều khiển xe máy, đến ngã tư đường 3 Tháng 2 - Phan Thị Ràng, không làm chủ được tay lái, đã tông vào vòng xoay thuộc khu đô thị lấn biển Phú Cường.

Cú tông mạnh khiến anh L. văng lên khu vực bồn hoa của vòng xoay, đầu đập xuống đất. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong của anh L. là chấn thương sọ não.

Đến khoảng 4h10 cùng ngày có 2 đối tượng đi xe máy đến, lấy xe của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc truy xét, đến ngày 16/9, lực lượng công an bắt giữ một nghi phạm, thu hồi tang vật là chiếc xe máy Honda Air Blade màu đen tại xã Bình An, cách hiện trường khoảng 15km.

Công an đang truy xét đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.