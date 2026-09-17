Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, thực hiện Kế hoạch Nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, lúc 19 giờ 50 phút ngày 8-9-2026, tại trước nhà số 434 Trần Cao Vân (tổ 33 Xuân Hà, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1989, trú tại xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) cùng tang vật gần 20g ma túy đá.

Nguyễn Văn Hùng khai nhận đang trên đường đi giao ma túy cho Phan Thị Ngân Hồng (sinh năm 1990, hiện ở một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Lộc đọc lệnh khám xét chỗ ở của Phan Thị Ngân Hồng.

Tiến hành các hoạt động tố tụng, đơn vị tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Ngân Hồng tại khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp và thu giữ 1 cân tiểu ly điện tử, 2 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 9 gói nilon zip có kích thước khác nhau. Phan Thị Ngân Hồng khai nhận đã sai Hùng đi lấy gói ma túy từ một người tên là Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1990, trú tại đường Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hải Nam tại đường Tôn Thất Đạm, lực lượng Đồn Biên phòng Phú Lộc thu giữ 2 gói ma túy đá (khoảng 1g), 1 cân tiểu ly điện tử, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; 100 bao nilon zip và 2 điện thoại di động.

Nguyễn Hải Nam chỉ chỗ cất giấu ma túy.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy”, bàn giao đối tượng Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Văn Hùng và Phan Thị Ngân Hồng, cùng tang vật cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.